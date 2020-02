"Con Luis Miguel nada está bien": Aracely Arámbula desmiente a actor que aseguró que eran una "bonita familia"

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana, Aracely Arámbula, volvió a la polémica por su fallido romance con Luis Miguel debido a que su gran amigo, Toño Mauri, afirmó que entre ellos "todo estaba bien".

Con la prudencia y compostura que la caracteriza, Aracely se limitó a agradecer el apoyo de Mauri, sin embargo, desmintió que sus palabras sean verdad.

Asimismo, Aracely afirmó que no tiene conocimiento respecto a lo dicho por Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fuera mánager intérprete de La Incondicional.

Como se recordará, Lucía afirmó que 'El Sol' siempre ha cumplido con lo que necesitan los dos niños de Aracely y que siempre cumple con su pensión.

No, no la escuché y ni me interesa, ella no sabe, nadie sabe, porque nadie está informado de eso. Yo soy muy prudente y no hablo de eso porque no me interesa, estoy con mi carrera", explicó frente a las cámaras de Ventaneando.