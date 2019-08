Con casi un millón de seguidores, youtuber comparte un poco de su vida desde la cárcel

Ciudad de México.- El youtuber hondureño, Jem-K, es un preso que transmite desde la cárcel, luego de pagar una condena desde hace más de 10 años.

El hombre de 35 años, constantemente comparte videos de su vivencia en la cárcel, además de realizar algunas interacciones con sus compañeros de celda.

Ya que tengo esta oportunidad, el mensaje que quiero llevar al mundo es que no vengan para acá. Que haga lo que haga usted, si es malo, este va a ser el resultado final, la cárcel o la muerte", mencionó.

El chico que actualmente registra más de 800 mil suscriptores, ha mencionado que está en prisión por cometer un robo, algo que actualmente no lo enorgullece, por lo que espera con ansias su libertad para buscar ser una mejor persona.

Me da vergüenza porque en mi casa me enseñaron valores y yo falté a esos valores, me enseñaron a trabajar y yo falté a todo eso, y por eso estoy pagando conscientemente”, mencionó.