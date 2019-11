Con veladora en mano, Diego Luna se une a marcha Ni una Menos en la CDMX

Ciudad de México.- Con una veladora en la mano y un micrófono en la otra, Diego Luna se unió a la marcha feminista llamada Ni una menos que tuvo lugar este lunes debido al Día de la Eliminación de la violencia contra la Mujer. El actor de Rogue One y La Terminal estuvo en la lunada que se realizó en el Monumento a la Revolución en donde pidió dejar a un lado la indiferencia, la cual aseguró es un monstruo que tiene que enfrentar el país.

Por lo tanto, comentó que sensibilizar a la ciudadanía ante este tema de género es importante para detener la violencia, física, psicológica, de poder y los feminicidios, problemas que van en aumento día con día.

No puede ser que seamos el país más peligroso para una mujer en América Latina y que no estemos haciendo algo. No quiero vivir en el país donde las mujeres no pueden ser quién quieren ser en plena libertad y me sumo a su grito de justicia."