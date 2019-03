Conductas obsesivas pueden llevar a otras enfermedades mentales

Ciudad Obregón, Sonora.- “Yo todo lo cuento, no lo puedo evitar. Cuando llego a una casa u oficina, si veo un barandal, cuento las barras que lo conforman, los cuadros del piso, los libros de un estante, es una obsesión por contar todo”, comenta Antonio Corral, de oficio maestro.

Como un trastorno de ansiedad grave está considerado el Trastorno Obsesivo Compulsivo, el cual afecta a tres de cada 100 personas en el mundo sin distinción de género, informa el psicólogo Sergio Arce Moreno.

Las obsesiones son pensamientos, imágenes intrusivas muy perturbadoras; las personas intentan suprimirlas o neutralizarlas a través de otros pensamientos y actividades. Si no se tratan psicológicamente, esas conductas persisten, explica el especialista.

CAUSAS

El psicólogo Sergio Arce señala que las causas son variables y que para la ciencia no son comprobables.

Indica que a veces se ha correlacionado con el tipo de educación que tienen los hijos; por ejemplo, hay niños que se les ha enseñado de manera estricta la forma correcta de acomodar su ropa o de ir al baño para cuidar de no enfermarse, en familias donde hay mucho perfeccionismo en las costumbres.

PROBLEMAS AL RELACIONARSE

María Luisa Núñez, vecina de la colonia Del Valle, menciona que su casa la mantiene exageradamente limpia porque su obsesión es la limpieza, de tal manera que los platos los lava de dos a tres veces porque cree que no quedan debidamente limpios.

Esta forma de ser me ha traído problemas cuando voy a otras casas, donde no duro mucho porque considero que todo está muy sucio, por lo que casi no puedo socializar. También me lavo mucho las manos y me baño de dos a tres veces por día”, expresa.