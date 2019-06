¡Confirmado! Rubén ‘El Monito’ Armenta fallece

Ciudad de México.- El historietista mexicano, Rubén ‘El Monito’ Armenta, a través de redes sociales se ha confirmado de su fallecimiento, la cual según Comikaza, fue causada por complicaciones con la enfermedad de Parkinson.

El historietista, no solo por ser un entusiasta del cómic, la ciencia ficción, el cine y la fantasía fue un pilar en la comunidad friki mexicana, sino también por ser muy visible desde en eventos de todo tipo desde la década de los noventa.

Armenta, quién aparecía en toda convención de cómics, fuera o no invitado, era reconocido inmediatamente por los asistentes habítales de estás en la Ciudad de México, y lograba con su gran carisma y humor, integrarse rápidamente a cualquier grupo de fans, además de que conseguía siempre convencerlos de adquirir uno de sus historietas o cortometrajes.

El caricaturista independiente logró mantener con ‘vida’ por más de 20 años, a pesar de su limitado talento para el dibujo, a El Monito, su autoproclamado “peor personaje de la historieta nacional”.

Durante la Conque 2019, en una entrevista, contó su secreto para siempre estar de buen humor.

Fíjate que no tengo una técnica. Nada más me gusta burlarme de la vida, encontrarle el lado simpático. El humor es un arma para aturdir la realidad y me encanta imaginar”.

Decía Churchill, el primer ministro de Inglaterra, que cuando estaba nervioso y no podía dar una conferencia se imaginaba a todos en calzones y se le hacía más fácil”.

Y, por ejemplo, si la vida te da la espalda le agarras una nalga. Se disfruta mucho la vida con el humor. Eso creo.”

Diversos historietistas, apoyaban a Rubén y así lo hizo notar, su colega Emmy Hernández, quien hace dos años durante un evento para reunir fondos para el tratamiento de este dijo:

Rubén es un gran luchador y un gran persistente, y a diferencia de muchos ha logrado más cosas en las que pone su ingenio y corazón: El cómic, el cine, sus pasiones. Merece hoy todo nuestro apoyo y todo el cariño”.

Armenta logró reunir en, El Monito, a la mayoría de los autores mexicanos independientes de cómics, lo que se convirtió en su principal característica.

Entre los personajes se pudo encontrar a Ricardo Camacho, Palmira Campaña, Jorge Break, entre muchos otros más.

El también crítico de cine, fue un claro ejemplo de perseverancia y de no dejarse vencer, pues a pesar de que sus primeros profesores de dibujo le dijeron que no tenía el talento para realizar historietas, no se rindió y continuó dibujando, con lo que consiguió realizar además de El Monito, a María: La última mujer sobre la Tierra, un cómic dificilísimo de conseguir.

Sin embargo, no solo se dedicó a la creación de su inédito impreso, también realizó diversos cortometrajes con un presupuesto muy bajo, en los cuales actuaban sus amigos, que pese a todo se hicieron de cierta fama.

Aquí uno de sus cortometrajes.