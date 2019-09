¡Conmovedor! Anciana con cáncer es adoptada por su enfermera luego de ser abandonada por sus familiares

Horizonte, Brasil.- En un hospital de la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, una enfermera de 34 años, pidió la custodia de una mujer de 59 años que tiene cáncer y fue abandonada por su familia.

Fue hace 11 años, cuando ambas se conocieron luego de ser contratada por su yerno y nieto para cuidarla, fu así que comenzó la relación entre ellas dos.

Al pasar de los años esta se comenzaron a hacer muy buenas amigas, pues la señora era muy tierna y cariñosa, por lo que siempre se llevaron muy bien.

Verónica informó que sus familiares la fueron alejando de la anciana, al incomodarles su presencia.

A ella y a su esposo no les gustaban mis visitas, pero seguí yendo de todos modos, y aún más porque me di cuenta de que María tenía problemas de salud y no la estaban cuidando“, relató.