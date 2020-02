Conoce a Mariana Rodríguez Cantú, la famosa influencer y novia del senador de Nuevo León que es acusada de fraude

Monterrey, Nuevo León.- En las últimas horas se ha vuelto tendencia el nombre de Mariana Rodríguez Cantú pues varios de sus seguidores de redes sociales la acusan de hacer fraude en los 'giveaways' que promociona.

Mariana es una influencer originaria de Monterrey y prometida de Samuel García, quien es senador de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano.

La famosa regiomontana es reconocida en Internet por distintas polémicas pues además de los fraudes en los 'giveaways', también ha provocado otros fenómenos virales como la vez que reveló uno de los momentos más díficiles de su vida.

Perdí mis chanclas, se me cayó mi iPhone en la Marina, se me cayó el San Benito. Obstáculos que me ha tocado vivir", narró Mar hace algunos meses.