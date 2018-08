Conoce quienes son los amores de la actriz Camila Sodi

3 Osvaldo Benavides

En el 2015, nuevamente los rumores de que Camila Sodi había comenzado un romance con un famoso sonaron fuerte, se trataba de Osvaldo Benavides, mismo que conoció en las grabaciones de la telenovela 'A que no me dejas'; sin embargo, ellos nunca lo confirmaron aunque fuentes cercanas a la pareja revelaron que Osvaldo le puso fin a la relación porque Diego Luna, amigo del actor, no estaba de acuerdo, fue entonces que prefirió conservar esa amistad que continuar con su entonces pareja. ¿Será?