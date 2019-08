Consejos para controlar grandes berrinches en público

Ciudad de México.- Para poder controlar una rabieta primero hay que entender la naturaleza de este comportamiento. Cuando tus hijos hacen berrinches en público suelen ponerte en un punto incómodo frente a la sociedad, pues muchas personas podrán opinar lo que harían ellos de estar en tu caso, sin embargo, las soluciones rápidas o sencillas, no suelen ser efectivas a largo plazo.

El motivo principal de estas expresiones suele ser que el pequeño desea llamar la atención para protestar por algo que se le quitó, o escapar de una situación que no le agrada.

Aunque los padres suelen pensar que la reprimenda física es la solución más rápida y sencilla, psicólogos aconsejan no gritar y no golpear al menor para evitar secuelas de agresión mental del niño, pues aprenderá a resolver sus problemas con violencia, creando un ciclo de maltrato difícil de romper. Sacudirlo y jalarle del brazo pone en riesgo su integridad física, se le puede safar el brazo o lastimar el cuello. La mejor forma de neutralizarlo es rodeándolo con tus brazos para dejarlo inmóvil hasta que consiga estar tranquilo.

En este punto no escuchará tus argumentos ni tus lecciones, así que no intentes darle explicaciones en medio del drama, aprovecha los momentos en los que tome aire para respirar, o que se sienta más tranquilo. No lo amenaces, eso no fomenta respeto y tal vez tampoco miedo, porque es obvio que habrá consecuencias por su falta de respeto.