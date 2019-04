Contreras Córdova: "Las guerreras buscadoras de Sonora son un ejemplo

Hermosillo, Sonora.- Con la firme convicción de que recuperar a sus familiares desaparecidos para poder alcanzar una condición de paz en sus corazones, integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora sostuvieron un emotivo encuentro con la Fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, quien les garantizó que cuentan con todo el apoyo de la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) en su lucha y búsqueda, que es esperanza.



El encuentro fue para conciliar puntos de vista y fortalecer la confianza mutua de solucionar necesidades emergentes, pero también de trabajar ambas partes en soluciones a mediano plazo, como lo es sumar esfuerzos para que en Sonora se formalice la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.



Las Guerreras Buscadoras de Sonora enfatizaron que con su trabajo no intentan confrontar a esos grupos, posiblemente implicados en la desaparición de sus familiares, sino que su objetivo es recuperar los cuerpos de sus “tesoros extraviados”, como ellas les llaman a sus familiares desaparecidos.

No queremos saber quién lo hizo, ni por qué lo hicieron, ni para qué lo hacen, solamente queremos trabajar, que nos dejen encontrar a nuestros familiares y que quienes sepan donde hay cuerpos nos hagan llegar de forma anónima dónde están ubicados”, indicó María Teresa Valadez Kinijara, fundadora del colectivo en Sonora.



Por su parte, la Fiscal Claudia Indira Contreras, compartió con el colectivo que durante su desarrollo profesional estuvo a cargo de la coordinación de Alerta Amber Estatal, por lo que este tema no le es ajeno, ya que conoce bien y de cerca la experiencia de quienes tienen familiares desaparecidos.

Señaló haber contribuido, durante su gestión, a rescatar y devolver a sus familias en Sonora a más de 140 personas niñas, niños y adolescentes, que por alguna razón fueron reportados como desaparecidos y trasladadas a otro lugar de México

Puedo decirles que no hay nada más gratificante que presenciar el momento en que una madre abraza a su hijo o hija después de no verlos en días, meses o hasta años, por ello comprendo el duelo permanente en el que se encuentran las personas hasta no recuperar a sus seres queridos”, expuso