Convención de juguetes reúne a coleccionistas en la Ciudad de México

Ciudad de México.- El World Trade Center de la Ciudad de México abrió sus puertas a la segunda edición de la 'Unboxing Toy Convention', que da cabida a coleccionistas de juguetes en Latinoamérica.

1 /2 Inicia el Unboxing Toy Convention en la Ciudad de México | Internet Inicia el Unboxing Toy Convention en la Ciudad de México | Internet

La cita es en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC, en donde a lo largo de seis mil metros cuadrados de superficie, se contará con más de 20 personalidades extranjeras de la industria de juguetes.

Es así que al evento asistirá el coleccionistas de talla mundial, Steve Sansweet, presidente y CEO de Rancho Obi-Wan y poseedor de la colección más grande de Star Wars a nivel mundial, con más de 300 mil piezas certificadas ante Guinness World Records.

El coleccionista número 1 de star wars

Además de exposiciones en el 'Unboxing Toy Convention Collector’s Museum' donde coleccionistas exhibirán piezas sumamente raras, como Julio Arreola, quien presentará por primera vez la mítica colección de figuras de “El Imperio Contraataca” producidas por Lili Ledy en México.

Ésta es considerada como una colección histórica, ya que por casi más de cuatro décadas se creyó que estas figuras jamás se habían producido.

Además de otras colecciones diversas, incluyendo la de 'Iron Man' producidas hasta el momento por la marca 'Hot Toys', la colección completa de The Masters of the Universe (He-Man), entre otras.

Este evento masivo también contará con leyendas de la industria juguetera como Ron Rudat, quien fue el encargado de diseñar 125 figuras de 'G.I. Joe' en su escala de 3.75 pulgadas, desde 1982 y hasta 1986 creando los personajes más icónicos, entre ellos, 'Snake Eyes' y el logotipo de 'Cobra'.

También estará Tim Effler, quien fuera uno de los diseñadores responsables del éxito de líneas clásicas como Jurassic Park o 'The Real Ghostbusters'.

Otra figura importante que estará en la convención es Jim Swearingen, diseñador de conceptos de la primera línea de juguetes de La Guerra de las Galaxias, así como el creativo detrás de la figura de 'Boba Fe', icónico villano quien aparece en el reciente documental de Netflix: The Toys That Made Us.

Entre los muchos atractivos está el Talent Alley de 'Unboxing Toy Convention' donde los fans podrán conocer actores como Sean Crawford de Star Wars: Return of the Jedi, Víctor Botha de Star Wars: Rogue One, Kenn Sco Teenage Mutant Ninja Turtles II: The secret of the Ooze y Tom Cook, animador de la serie de 'She-Ra' de The Masters of the Universe.

Además de cosplayers y modelos, entre ellas Emily Addison actriz del cine de adultos, y Riae, famosa Suicide Girl e Instagramer con 1.9 millones de seguidores.

Otro atractivo del evento será la presencia de Carlyle Nuera, diseñador Senior de la línea 'Barbie Siganture de Mattel', quien estará conviviendo con los fans de la muñeca más famosa del mundo, además de tener una conferencia en la que platicará de sus vivencias vistiendo a este icono de la cultura pop.

La venta de figuras de colección exclusivas será un gran atractivo para los visitantes, marcas líderes en la industria como Hasbro, Tamashii Nations (a través de Distribuidora Animexico), Bandai y Super 7 tendrán varias docenas de figuras producidas en cantidades muy limitadas.

Desde tazos hasta esculturas, de minifiguras a naves, de figuras “bootleg” a estatuas, en Unboxing Toy Convention los asistentes podrán encontrar ese juguete que le hace falta a su colección, ya sea reciente o vintage, abierto o en su empaque original.