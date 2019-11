"Cooperación, no intervención": AMLO a Trump tras declarar terroristas a narcos

Ciudad de México.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara ayer que declarará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador manifestó su rechazo a una intervención estadunidense en México.

Durante conferencia en Palacio Nacional, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre la aseveración de su contraparte, a lo que se se limitó a declarar:

Para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema les digo dos cosas: Marcelo tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar cuando lo considere, en mi caso no quiero polemizar este día ni mañana, solo decir cooperación sí, intervencionismo no"