Covid-19: Ingeniero de Sonora crea respirador artificial de bajo costo para enfermos

Hermosillo, Sonora.- Gustavo Ozuna, ingeniero industrial y maestro en Ciencias de la Universidad de Sonora (Unison) diseñó y fabricó un respirador artificial de bajo costo para enfermos de Covid-19.

Esto con el fin de apoyar el esfuerzo nacional ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Así lo dijo en entrevista:

Y explicó:

Ozuna quiso aportar su 'granito de arena' por la la situación que se presenta en el mundo y en México por la pandemia de Covid-19.

El ingeniero puso a disposición de quien quiera el diseño, solo pidió no lucrar con el invento y apoyar a los enfermos:

Salió la noticia de que había pocos respiradores en Sonora, que se cuidaran y todo eso. Entonces yo me preocupé. Me puse a buscar en internet. Vi capacidad de aires, tipos de válvulas, empecé a ver todo, y que me pongo a armarlo".