Crisis en materia de seguridad: Casi una década sin tener policías acreditados en Sonora

Hermosillo, Sonora.- En Sonora, el 36 por ciento de los policías municipales no han aprobado o no han realizado el examen de control de confianza, según datos del Observatorio Sonora por la Seguridad.

Nogales, Empalme, Cajeme, Etchojoa y Huatabampo son los municipios que presentan mayor número de elementos no aprobados, todos por arriba del 30 por ciento del total de los uniformados.

Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio, presentó un reporte sobre la situación del control de confianza en las corporaciones municipales.

Antecedente

Krimilda Bernal, investigadora del Observatorio Sonora por la Seguridad, recordó que fue en 2008 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, en donde se estableció el modelo nacional de evaluación y control de confianza.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estableció un plazo de cuatro años para que las policías estatales estuvieran evaluadas en los centros estatales de control de confianza”, dijo.

El plazo se cumplió en enero del 2012; sin embargo, los gobernadores solicitaron una prórroga de 10 meses y posteriormente, el Senado otorgó una nueva de 12 meses, cuya fecha de cumplimiento fue en 2014.

A 12 años de que se anunciaron los controles de confianza y siete años desde la fecha en que se deberían tener policías certificadas, los presidentes municipales no han logrado cumplir al 100 por ciento con dicho compromiso.

En cifras

En Sonora hay cinco mil 301 policías municipales (83 menos que la cifra presentada en junio de 2019), de los cuales tres mil 405 (64 por ciento) han aprobado los exámenes; mil 321 (25 por ciento) no han aprobado y 575 (11 por ciento) no han sido evaluados, dando un total de mil 896 elementos que se encuentran en calidad de 'No acreditados', entre no aprobados y no evaluados.

Manuel Emilio Hoyos señaló que en los municipios donde se plantearon cambios por mandos militares no han dado señales de mejoría con relación al cierre de año y representan el 56.92 por ciento de elementos no aprobados en todo el Estado.

Cajeme, Hermosillo y Nogales concentran un total de 723 elementos no aprobados (283, 227 y 213, respectivamente).

Asimismo, nueve corporaciones municipales tienen el 100 por ciento de sus elementos no acreditados, siendo las correspondientes a Bavispe, Santa Cruz, Suaqui Grande, Baviacora, Santa Cruz, San Felipe de Jesús, Huachinera, Bácerac y Nacori Chico.

Cabe resaltar que algunos elementos no aprobados se encuentran asignados en áreas administrativas, negocios, instituciones educativas e, inclusive, dentro de las dependencias municipales.

El Observatorio Sonora por la Seguridad propuso replantear los controles de confianza para brindar más transparencia a los elementos y, de esta manera, contar con policías bien evaluados.