Crónica de un misionero adulto en la Sierra Tarahumara

Ciudad Obregón, Sonora.- Algo me atrajo al momento de elegir el pueblo a misionar. No sé si fue el nombre tan fonéticamente hermoso y, a la vez, misterioso: Coraraibo. O tal vez que se encontraba hasta el lugar más alejado hacia el este del mapa de la Sierra Tarahumara.

Coraraibo es derivación del vocablo rarámuri 'corabo' (fruto silvestre del arbusto de la mora, que antes abundaba en esta región). Los tarahumaras se llaman a sí mismos rarámuris (los de pies ligeros).

Llegar hasta allí no fue fácil. La travesía por caminos y pasos montañosos accidentados no fue cómoda, aunque sí con vistas espectaculares. Tres días de camino ocupamos para llegar a este pueblo.

11 camiones de rodada alta repletos de bultos de ropa, costales de papa, despensas, zapatos y medicinas subieron rugiendo sus motores con los jóvenes montados en ellos como valientes jinetes.

Su misión más importante es llevar el mensaje divino de amor y esperanza de Cristo Jesús. Para eso iban preparados y bien provistos de tesoros para regalar a la gente de los pueblos olvidados, tan necesitados de ayuda.

El viaje nos llevó por caminos donde el aire, el polvo y el calor inclementes nos quemaban la cara, y al día siguiente, en la parte alta de la sierra, el frío nos calaba hasta los huesos en horas de la madrugada.

Pasar la noche acampando a la intemperie, bajo un manto estrellado impresionante, fue toda una experiencia. Todos nos reunimos cerca del calor de la fogata para tomar una comida rápida y luego ir a descansar.

Al día siguiente avanzamos hacia Chínipas, un pueblo escondido entre altas cumbres. Al lado del río del mismo nombre acampamos la segunda noche.

Al tercer día, todos los camiones tomaron rutas diferentes. A Coraraibo llegamos casi al atardecer del día martes. Fuimos recibidos por la encargada del albergue infantil, donde nos instalamos. Después caminamos y recorrimos el pueblo para presentarnos y ofrecer ayuda médica. Con nosotros iban tres jóvenes enfermeros con equipo médico.

Para cualquier actividad se pedía permiso, primero, al gobernador del pueblo, pues nada se hace sin su consentimiento, incluso para tomar fotografías.

Al día siguiente, la patrona del templo nos llevó a conocer la pequeña iglesia, donde le ayudamos a asear y ordenar todo antes de la llegada de familias que vienen de las rancherías vecinas, solo para celebrar las fechas de Semana Santa.

En los días subsecuentes participamos en las procesiones según las costumbres de los rarámuris, donde me sorprendió la devoción y el temple de los niños y ancianos, quienes subían y bajaban cuerdas sin demostrar cansancio ni quejarse.

Varias veces al día se hacían recorridos cargando a un santo cubierto alrededor de un cerro; en apoyo a ellos, también nos ofrecimos para cargarlo.

Al final de cada recorrido, el jefe de rezos reunía a todos los niños al lado del templo y les hablaba en su lengua, mientras los pequeños escuchaban devotamente sentados en cuclillas frente a él, algunos hincados en el suelo, las manitas juntas y sin moverse hasta que terminaba la plática.

Una de las experiencias más agotadoras fue la visita que hicimos a un anciano que vivía en un rancho vecino; acompañados de los enfermeros nos guiaron dos niños y avanzamos por más de una hora por veredas peligrosas, bajo desfiladeros profundos. Hubo momentos que caminamos tomados de la mano para no resbalar.

Al llegar a un promontorio con dos casas, encontramos al señor tendido en el piso terroso de una vieja cabaña; a su lado había un cerdo y varias gallinas.

Al revisarlo, los enfermeros no encontraron nada grave, solo una desnutrición y deshidratación que le impedían moverse. Le dimos de beber agua, le ofrecimos un pan que devoró con avidez. Platicamos con él, hicimos oraciones por su salud y él nos agradeció con lágrimas en sus ojos.

Partimos de regreso dejando un poco de despensa y dulces para los niños que estaban en otro cuarto. La mamá posiblemente se hallaba trabajando en un pueblo vecino.

Tuvimos que regresar por otra ruta que, aunque más larga, era más segura según nuestros guías.

Llegamos al pueblo rendidos de cansancio, pero todos convenimos en que habíamos hecho una visita de amor que nos había dejado muy satisfechos.

El último día de estadía regalamos los tesoros que cargábamos en el camión. Hicimos un pequeño festejo para los niños, con piñatas, dulces y un juguete para cada uno. Nuestro coordinador amenizó con un espectáculo de magia que encantó a los pequeños de esa región.

Al despedirnos y agradecer la hospitalidad de todos, en la última noche, se acercó a nosotros una señora con un cartón mediano lleno de tacos, los que compartimos con los demás compañeros en el camino de regreso.

Ya por la noche, en el campamento del Huicochi, el ambiente era de fiesta y celebramos con cantos y risas al calor de la fogata. La misión había concluido. El objetivo fue cumplido: servir y transmitir el mensaje de amor que año tras año se lleva a toda la Sierra Tarahumara.

Yo tengo cinco años que me integré a estas misiones y en cada viaje se viven experiencias increíbles que fortalecen mi espíritu. Servir a los demás es como honrar no solo a Dios, sino a mis padres que ya no están conmigo.

Son muchas las comunidades que necesitan de nuestro apoyo. Los jóvenes y adultos podemos brindar un poco de nosotros a esas comunidades marginadas en esta Semana Santa.

¡Porque al dar, recibimos!