Cruel tormento: Mujer pierde a su hija en accidente y el culpable se toma fotos afuera del funeral

Mánchester, Inglaterra.- A la par de enfrentar el dolor de haber perdido a su hija en un accidente, Lindsay Donohue, una mujer de 40 años de Mánchester, ha vivido un cruel tormento debido a las crueles e irrespetuosas acciones del causante de su pérdida.

Thomas Baird, de 22 años de edad, asesinó en 2017 a Demi Grewer, hija de Lindsay y quien era su novia. Baird condujo de regreso a casa en estado de ebriedad después de una fiesta por su cumpleaños 21, situación que dio paso a un accidente en el que Demi, quien iba con él, lamentablemente perdió la vida.

De acuerdo con reportes, Thomas Baird decidió conducir porque no quería pagar un taxi, ya que por la hora a la que lo tomarían iba a resultar muy caro.

Además de quedar devastada por la muerte de su hija, Lindsay ha vivido el impacto de la cruel conducta de Baird después de la partida de Demi.

Le pedimos que no fuera al funeral, pero él publicó fotos de sí mismo afuera de la iglesia. De camino a su juicio, él se filmó riéndose y bromeando afuera del tribunal. Su falta de remordimiento es más que desgarrador. Él no ha mostrado respeto por la memoria de Demi”, compartió Lindsay a Fabulous Digital.

Me siento tan furiosa con él. Le di la bienvenida a mi familia y él mató a nuestra hija", agregó la desconsolada madre.

Lindsay también se refirió a la sentencia de cuatro años en prisión que recibió Baird como “un completo chiste”.

Según se describe, Demi era la hija de en medio de las tres hijas de Lindsay. La mujer de 40 años describió a su familia como un grupo muy unido y compartió que ella era madre soltera, por lo que su casa estaba llena de chicas.

Demi, quien se desempeñaba como estilista, tenía 17 años cuando conoció a Baird, quien fue su primer novio.

Baird incluso fue a unas vacaciones con la familia de Demi a Bulgaria, y tan solo una semana después de regresar de dicho viaje el joven celebró su cumpleaños 21, ocasión en la que estuvo presente la hija de Lindsay.

Ellos saldrían con la familia de Tom a una comida y después irían a un club local. El padre de Tom recogió a Demi, y le dije a ella que tuviera cuidado. Nunca me pasó por la mente que Tom pensaría en manejar, no la hubiera dejado ir. Siempre he sido estricta con mis hijas y quiero saber cuándo y cómo regresan a casa. Tomar y conducir por supuesto es un gran no2, dijo la madre.