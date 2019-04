"Cuando algo no le gusta, se le sale el diablo": Salen a la luz detalles de la vida de Pablo Lyle

Ciudad de México.- Con el paso de los días, sigue dándose a conocer más información sobre Pablo Lyle, quien se encuentra en arresto domiciliario en Miami luego de golpear en la cabeza a Juan Ricardo Hernández, hombre cubano de la tercera edad que falleció cuatro días después de un derrame cerebral.

A pesar de que muchas personalidades del medio artístico han salido en defensa del actor, una persona cercana a él reveló a una publicación que padece arranques de ira cada que se siente amenazado; no obstante, en estos momentos se encuentra hundido en una gran depresión, pues no actuó con dolo contra el hombre de más de 60 años.

Es un actor cumplido y sociable con sus compañeros actores y con la gente con la que trabaja, sin embargo, cuando algo no le gusta, se le sale el diablo y tiene sus arranques de ira; suele ser un poco prepotente, pero cuando se da cuenta de que hizo mal, pide disculpas y trata de arreglarlo inmediatamente. Supe que una vez correteó a un paparazzi porque no le pareció que le tomara fotos en un parque, pero solo trataba de que no dañaran su integridad ni la de su familia. Pablo es muy dulce con su familia y haría cualquier cosa para defenderlos y protegerlos”, relató la fuente.