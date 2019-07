¡¿Cuántos?! Mariah Carey confiesa su número de parejas sexuales; ellos serían

Ciudad de México.- La talentosa cantante de R&B Mariah Carey, sorprendió en una reciente entrevista para la revista femenina Cosmopolitan al revelar su número de parejas sexuales a lo largo de su vida.

A sus 49 años, la intérprete estadounidense confesó una cifra que impactó a a todos:

No he tenido tantos, pero han sido muy variados. Solo he estado con cinco personas en mi vida, así que soy un poco mojigata, honestamente, en comparación con la mayoría que están en este medio".