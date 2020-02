De Emilia Clarke a Margot Robbie: Artistas que se han avergonzado frente a miembros de la corona como Isabel II del Reino Unido

Estados Unidos.- Desde hace varias décadas miembros de la corona británica, como Isabel II del Reino Unido, han coincidido en eventos con famosas celebridades, un ejemplo sería Emilia Clarke o Margot Robbie que es amiga de Enrique de Sussex, quienes han cometido errores por la impresión que los han hecho sentir avergonzados.

Estas estrellas confesaron en su momento dicha situación que les hicieron desear ser otra persona en ese instante o no haberse acercado al royal en cuestión y así evitar el vergonzoso episodio que jamás olvidaron por más que lo intenten.

Estas son algunas de las estrellas y sus acciones que lo hicieron sentirse mal.

Allison Janney

Janney relató que conoció en una alfombra roja a Kate Middleon cuando la royal se encontraba embarazada, misma en la que la duquesa de Cambridge llevaba un impresionante vestido con altas zapatillas, por lo que la actriz le dijo: “cariño yo estoy descalza, deberías quitarte los tacones, ¡estás embaraza!”, de lo que poco después se arrepintió pues confesó estar descalza además de decirle “cariño”, palabra que no creyó fuera la correcta para referirse a un miembro de la corona.

Emilia Clark

La famosa 'Madre de Dragones' en una entrevista de televisión relató que su visita al Palacio de Buckingham para conocer a Guillermo de Cambridge fue "aterrador" por los protocolos que hay que seguir, como decirle su alteza real, algo que olvido por completo y solo pudo pronunciar "royalahaaaa" mientras lo saludaba por primera vez en su encuentro.

Shawn Mendes

El cantante canadiense reveló que pasó 10 minutos de gran incomodidad cuando conoció a Isabel II del Reino Unido ya que se la topó de frente en un evento y no pronunció ni una sola palabra ya que según él: "no debes a hablarle si ella no te habla primero (…) Pasamos 10 minutos muy extraños".

Los miembros de la corona han puesto tan nervisos ha artistas que estos se han avergonzado frente a ellos

Simon Pegg

Pegg vivió un momento de 30 segundos de pánico cuando conoció a la reina del Reino Unido ya que pensó que al momento de saludarla le había fracturado algo, pues ella se quedó pasmada y no habló por medio minuto.

Para ser sincero pensé que la había rotó. Me espere a que hablara. Pasaron 30 segundos en los que hasta sude y después por fin habló", dijo el actor.

Helen Mirren

Mirren reveló que la primera vez que conoció a la soberana del Reino Unido comenzó a hablar sin parar diciendo puras cosas sin sentido, algo que es denominado como 'queen-itis' pues le ha pasado a varias personalidades importantes y famosas.

Margot Robbie

Como ha expresado en un par de entrevistas, ella es amiga de Enrique de Sussex y de su esposa, Meghan de Sussex, pero el día que lo conoció no supo de quien se trataba a pesar de su gran fama mundial, y lo confundió con Ed Sheeran, algo que molesto al duque de Sussex dejando muy preocupada a la intérprete de 'Harley Quinn'.

Afortunadamente para la actriz el aún royal superó su molestia y se convirtieron en buenos amigos.

David Duchovny

La estrella de Californication le explicó al Príncipe Carlos que eran los 'Botty Calls', un juego con contenido para adultos, del cual se encontraba hablando con colegas cuando los escuchó el primero en la línea de sucesión al trono, lo que lo hizo sentir muy apenado.