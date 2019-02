¿De qué habló Donald Trump frente al Congreso de los EU?

Washington, EU.- Durante su discurso del Estado de la Unión, el presidente estadounidense Donald Trump pidió a los legisladores de su país aprobar el nuevo tratado comercial conocido como T-MEC (USMCA, por sus siglas en inglés), el cual fue firmado junto a México y Canadá.

Otro fracaso fue NAFTA (TLCAN). Durante años los políticos prometieron que negociarían un mejor acuerdo, pero nadie lo intentó hasta ahora. Espero ustedes puedan aprobar este nuevo acuerdo USMCA (T-MEC en México) para garantizar que más autos tengan el sello de las hermosas palabras: hecho en Estados Unidos“, detalló.

“Yo sí voy a hacer que se construya el muro”

El mandatario estadounidense también dejó en claro ante los legisladores de su país que sí hará que se construya el muro en la frontera con México, para lo cual ofreció unir fuerzas para combatir la migración ilegal.

Debemos unir fuerzas para enfrentar una crisis nacional urgente. Este es el momento para que el Congreso le muestre al mundo que puede poner fin a la inmigración ilegal y sacar del juego a los coyotes, traficantes y tratantes de personas”, acotó.

Prototipo del muro de Donald Trump

Mi administración envió una propuesta al Congreso para fortalecer la seguridad fronteriza. En el pasado, la mayoría de las personas en esta sala votaron por un muro, pero nunca se hizo, yo voy a hacer que sí sea concebido. Esta es una barrera inteligente estratégica de acero, va a ser emplazada en las áreas identificadas como de mayor necesidad, los cruces ilegales van a disminuir mucho”, dijo.

“Mientras no sellemos nuestra frontera, se van a seguir metiendo (delincuentes); yo conozco a papás y mamás que han perdido a un hijo a manos de un indocumentado. No quiero que se pierda una sola vida más de algún estadounidense porque la clase política ha decidido no sellar nuestra frontera sur”, apuntó.

Trump puso como ejemplos a las ciudades de San Diego y El Paso, Texas, que después de construir muros estratégicos en sus fronteras con México presuntamente son ciudades seguras.

Los muros funcionan y los muros salvan vidas. Trabajemos y lleguemos a un acuerdo para que verdaderamente EU. esté seguro”, aseveró.

Mas de 3 mil efectivos más a la frontera con México para vigilar caravana migrante

Al hablar sobre la caravana migrante que se aproxima a los Estados Unidos, detalló que las ciudades mexicanas se quieren deshacer de los centroamericanos mandándolos en autobuses a la frontera, razón por la cual el mandatario estadounidense mandó más de 3 mil efectivos para labores de vigilancia y detención.

Sabemos que hay ciudades en México que para deshacerse de los migrantes están proporcionando autobuses para trasladarlos a la frontera. He dado la orden para que otros 3 mil 750 efectivos vayan a nuestra frontera sur para esta tremenda misión. La situación es la frontera sur. Los migrantes legales enriquecen nuestra nación de múltiples formas, quiero que la gente venga a nuestro país en las cantidades más grandes posibles, pero legalmente”, apuntó.

Nuevo acuerdo comercial con China

Trump también se dio tiempo para hablar sobre China, de quien resaltó que se intentó aprovechar del pueblo estadounidense, razón por la cual impusieron aranceles a productos y se trabaja en un nuevo acuerdo comercial.

Ahora dejamos en claro a China, tras años de acosar a nuestras industrias y robar nuestra propiedad intelectual, que el robo de empleos y riqueza estadounidenses ha terminado”.

Impusimos aranceles por 250 mil mdd. No culpo a China, sino a nuestros líderes por permitir que esta barbaridad ocurriera, estamos trabajando con el presidente Xi para un nuevo acuerdo”, expresó.

Apoyo a Juan Guaidó

El presidente de los EU. saludó en su discurso a Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, y condenó el régimen de Nicolás Maduro, al que calificó de “socialista”.

Estamos con el pueblo venezolano en su noble búsqueda de la libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas convirtieron a una de las naciones más ricas de América Latina en un Estado de pobreza y desesperación”, aclaró.

También aprovechó para revirar a las voces que intentan instaurar el socialismo en los EU., dejándoles claro que en la Unión Americana se fundó sobre la libertad y la independencia.