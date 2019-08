De ser testigo de su boda a 'tacharla' de infiel: Andrea Legarreta demandará a Adame

Ciudad de México.- Andrea Legarreta reveló que ya había tomado acciones legales contra TVNotas luego de que la revista publicara la noticia sobre su supuesta infidelidad, debido a las declaraciones que dio Alfredo Adame.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, la famosa conductora afirmó que también demandará a Adame por haberla difamado y despilfarrar mentiras de sus persona.

Como se recuerda el polémico actor asegura que Legarreta tiene el poder de decidir quien se queda y quien se va del programa, ante esta acusación, así respondió Andrea.

He tratado de sacar lo positivo de esta situación vergonzosa, soy mujer que siempre he motivado a otras, a través de consejos. Les digo que no se dejen, que no se queden calladas, que denuncien”, comentó la esposa de Erik Rubín.