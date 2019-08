Deja a su hijo en bañera para ir por su ropa; al volver lo halla muerto entre sus juguetes

Mánchester, Inglaterra.- Una mujer revivió la tragedia que embargó su vida hace unos años cuando preparó un baño para su hijo de tres años de edad, bajó unos minutos a buscar la ropa que le iba a poner y al regresar lo encontró inconsciente, flotando entre sus juguetes del personaje Pepa Pig. El pequeño había muerto.

En un sombrío Día de la Madres, Sahrish Idris, de 28 años de edad, encontró a su hijo Aayan Ishaq muerto en el agua de la bañera, esto luego de haberse dirigido al piso inferior de su casa para tomar las prendas del infante y haber permanecido unos 15 minutos doblando ropa en el cuarto de lavado.

Los paramédicos fueron alertados y acudieron al hogar ubicado en el barrio de Rusholme, en Mánchester, sin embargo, Aayan fue pronunciado muerto en el hospital pese a los esfuerzos para reanimarlo.

En primera instancia se creyó que el pequeño se había ahogado, pero después los exámenes no pudieron establecer cómo fue que murió.

Se presentaron cargos contra Sahrish Idris por homicidio involuntario luego de una investigación por parte de la policía, cuando se supo que Aayan se había tragado tres pastillas para dormir de su mamá un año antes del accidente.

Sin embargo, las subsecuentes peticiones que hizo la mujer para que le redujeran los cargos por negligencia infantil fueron aceptadas, por lo que recibió una sentencia de libertad condicional en octubre de 2017.

En una investigación sobre la muerte del pequeño Aayan, Sahrish Idris revivió la tragedia de haber encontrado muerto a su hijo en la bañera en marzo de 2017.

Preparé un baño para él. Luego bajé a tomar su ropa. Aayan disfrutaba tener baños y eran alrededor de las 21:00 horas, su hora de dormir. Él tomó sus juguetes de Pepa Pig y los puso en la bañera, él estaba sentado jugando en el agua. Llené la bañera hasta su pecho y me senté con él por unos cinco o 10 minutos, entonces bajé por su ropa”, describió la madre en una audiencia.

El cuarto de lavado estaba en la habitación delantera en el piso inferior. También estaba doblando ropa. No pude oír nada, pero regresé a arriba y lo encontré acostado en la bañera. Creo que estaba él estaba boca arriba”, continuó el relato Sahrish Idris.

La mujer explicó que sacó a su hijo del baño y lo llevó a la habitación, y mientras llamaba a una ambulancia estaba secándolo.

Ellos me dijeron que le diera reanimación cardiopulmonar, yo estaba muy asustada, estaba entrando en pánico y no podía hacerlo. No podía hacer nada de respiración boca a boca. La ambulancia llegó y se hizo cargo”, describió Idris.