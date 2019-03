Depresión en adultos mayores puede evitarse con el apoyo de la familia

Ciudad Obregón, Sonora.- “Yo no tengo a nadie. Le pido dinero a la gente para poder comer, cuando junto algunas monedas compro para hacer comida, la cual me la prepara una señora como favor”, comenta don Rosendo Martínez, un señor de 79 años de edad que, como muchos, cae constantemente en la depresión.

La depresión es una enfermedad mental que afecta a más de 350 millones de personas en todo el mundo, siendo los adultos mayores uno de los grupos más vulnerables, según información proporcionada a través del portal del IMSS.

Las causas son varias. Una es la pérdida de su vitalidad, cambio en su ritmo de vida, disminución de sus funciones y capacidades. Otras son las pérdidas que va teniendo a su alrededor de figuras significativas e importantes, como puede ser: gente de su edad, de su pareja, la separación de los hijos y las familias, así como pérdidas laborales. También repercute el inicio de una serie de enfermedades crónico degenerativas que con la edad empiezan a llegar, afirma la médico Lilia Victoria Castro.

En el caso del señor José Higuera, de 80 años de edad, la depresión es constante, pues le duele haber perdido a varios seres queridos, desde su esposa hasta algunos de sus hijos.

He pasado por momentos muy tristes. Uno tiene que pasar por estas cosas porque así es la vida. A veces deseo ya no estar vivo, pero por algo sigo aquí. Lo bueno es que todavía puedo caminar y valerme por mi mismo con la ayuda de mi bastón”, comenta el vecino de la colonia Sonora.

PREPARACIÓN FAMILIAR

La doctora Lilia Castro, quien es de los pocos geriatras de Sonora, indica que la familia es muy importante para atender a los adultos mayores.

Señala que en Cajeme falta mucho para prepararse para atender a este sector de la población y que lo ideal es que las familias tengan la información necesaria a través de talleres impartidos por personal de las instituciones de salud.

Lo que debe hacer la familia es escuchar sus miedos, no minimizarlo, integrarlo en actividades familiares y con personas de su edad, dice.



Lo primero que debe hacer si sospecha que un adulto mayor padece de depresión, es llevarlo con un especialista en Psiquiatría o el médico familiar, quien lo podrá canalizar a un segundo nivel o tercer nivel, para que reciba tratamiento con medicina.

Además, de invitarlo a que tome alguna de las actividades para adultos mayores en unidades de medicina familiar y en los centros de seguridad social.

Lo que debe hacer un adulto mayor para no deprimirse, afirma el psicólogo Sergio Arce, es buscar apoyo con un proceso terapéutico. integrarse a grupos de adultos mayores.

Muchas veces la depresión se debe a cuestiones neurológicas, y por lo mismo el anciano no escapa este a estado de ánimo. La bioquímica cerebral impide que estas personas puedan sentirse bien, no hay que hacer comentarios, como que tú puedes porque muchas veces se pueden sentir incomprendidos al no poder controlarlo”, explica.