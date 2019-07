Derechohabientes: "El atraso del nuevo hospital del IMSS de Navojoa es una irresponsabilidad"

Navojoa, Sonora.- La promesa de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adecuado a las necesidades de la región del Mayo se encuentra en ‘la cuerda floja’ y podría ser atrasado un año más, debido a la falta de operación del Ayuntamiento en los trámites de la documentación requerida.

Infraestructuras deterioradas, falta de camillas y espacios para hospitalización en sala de urgencias son solo algunas de las carencias que presentan las instalaciones del Hospital Regional de Zona Número 3 del IMSS y que directivos y usuarios han reconocido necesitan ser reemplazadas por un hospital ‘de primer mundo’, como plantea el proyecto que empuja la Delegación Estatal.

Perdió a su hijo

Jorge Mario Flores, trabajador de una empresa de manufactura dentro de la ciudad y derechohabiente desde hace 12 años, manifestó que sabía de la situación que enfrenta el hospital por lo que escuchaba de su familia, pero no vivió una situación de esa naturaleza hasta que hace tres años tuvo que enfrentar las condiciones deplorables en las que se encontraba, cuando su esposa tuvo problemas con el embarazo de su segundo hijo.

Recordó que, desde el inicio del periodo de gestación decidieron que la vía adecuada era el atenderse en el IMSS, de la misma manera en la que habían recibido a su primera hija y debido a los altos costos de un médico y una hospitalización particular.

Contó que el proceso se realizó con tranquilidad, al ser atendidos con citas puntuales y con un médico que ofreció el mejor servicio dentro de las posibilidades que tenía la clínica, por lo que consideraban que el embarazo de la pareja se desarrollaría en los mejores términos hasta aproximadamente los cinco meses del periodo.

Aseguró que en la sala de espera duraron alrededor de tres horas sin ser atendidos debido a que urgencias se encontraba lleno y el sangrado se había cortado, por lo que no era una urgencia, según una enfermera del lugar.

Explicó que fue alrededor de las 22:30 horas cuando fue ingresada, donde minutos después comenzó a sangrar y se le informó que el parto se le adelantaría.

No sabía qué estaba pasando hasta que me dicen que se adelantó el bebé y temí lo peor, para luego saber que el bebé no se había salvado”.