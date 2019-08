Descubre como se sienten los viudos en su 'Luto Sexual'

Ciudad de México.- Cuando un adulto mayor pierde a su pareja no solo le dice adiós a su compañero de vida, sino también a su cónyugue en la intimidad. Los adultos que enviudan a edad avanzada reciben el pésame de sus amigos y familiares, apoyo económico para los gastos del funeral y compañía en su duelo, pero hay un tema que ni sus hijos o doctores son capaces de tocar, ¿qué sera de su vida sexual?

La neuropsicóloga Alice Radosh de 75 años lo llama Luto sexual, que define como un duelo asociado a la pérdida de intimidad sexual con una pareja de vida. El resultado, según describieron ella y su coautora Linda Simkin en un informe, es que la sociedad reprueba y que no se comparte públicamente el hecho de que un adulto mayor pueda tener relaciones.

Las autoras de la investigación comprobaron que la gente aún tiene y disfruta del sexo a los 60, 70 y 80 años de edad, y aunque no se da en todos los casos, el tipo de persona que lleva a cabo esta práctica, la considera una parte extremadamente importante de su vida. Sin embargo, cuando el cónyugue muere, todo se acaba y no se habla de tema. No lo hablan. Radosh y Linda encontraron que los médicos no tratan la salud sexual de sus pacientes de edad avanzada, por lo general se les hace un tema gracioso o desagradable,

quizá este prejuicio sobre el sexo entre los abuelos pueda convertirse en un problema más grande”, dicen las escritoras.

Se plantea que hablar de sexo con un anciano es tan importante como hacerlo con un adolescente. Radosh señala que hay una emoción prevalente; la culpa. Las viudas no discuten con amigas o con profesionales de la salud mental sobre la pérdida de intimidad sexual porque sienten que están siendo infieles.