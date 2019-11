Descubre el poder de las palabras; pronuncia y se te dará

Ciudad de México.- Uno de los grandes descubrimientos de la vida, es el poder que tienen las palabras y cómo funcionan, pues está demostrado que la forma de expresarse está relacionada directamente con la actitud, y a la vez, con la ideología.

¿Es la actitud la que da lugar a las palabras, o viceversa? la influencia se da en las dos direcciones. Las expresiones y la comunicación afectan a la actitud, de igual forma la actitud que tienes ante algo origina una manera de comunicarse en particular.

El cuidado en el uso del lenguaje es una herramienta poderosa para condicionar los resultados deseados en la vida, de la misma manera que observar como habla una persona, esta brinda muchas pistas sobre su sistema de creencias, a verces asentado a nivel del subconsciente.

Saber comunicarse correctamente implica hacerse entender, entender a otros, comprender mejor lo que sucede, saber influenciar, crear conexión con tu interlocutor, fomentar el respeto, ganarse la confianza de los demás, etcétera.

Si te dedicas a las quejas y a decir lo que no quieres, es cuandoel cerebro se enfoca precidamente en eso (lo negativo) debido que neurológicamente hablando, el cerebro no entiede los mensajes en negativo. Por ejemplo, si te dicen "no pienses en una mesa", creas una imagen mental de una mesa y piensas en todo lo que puedes hacer con ella. Con muchos o pocos detalles, lo asimilas. De la misma forma puede ocurrir con los pensamientos positivos.

Concéntrate en cada cosa buena de tu día para predisponer tu actitud de una forma agradable y persivir lo bueno de cada situación.