¡Despechada! Ivonne Montero llama "naco y poco hombre" a diputado con el que confesó haberse acostado

Ciudad de México.- La actriz, Ivonne Montero, arremetió en redes sociales, contra Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, de Costa Rica por faltarle al respeto.

El pasado julio, la actriz viajó junto a su hija a Costa Rica, para estar con el hombre que pensaba que empezaría una relación, pero previo a esto, el diputado había ido a México en Semana Santa, para pasar un fin de semana romántico en Tepoztlán.

La actriz habló en una entrevista, para un medio local de Costa Rica y les comentó que ella lo había conocido desde el 2017, además de que ya habían hablado de formalizar la relación y Heriberto se quería casar con la actriz.

Por su parte, Abarca le compró un boleto de avión a Ivonne para que fuera a Costa Rica, pero no pudo por compromisos con su hija, por lo que cambiaron de fecha.

Ivonne Montero se puso muy triste por no poder viajar en esas fechas, pero el diputado le dijo que tuviera paciencia y que estuviera tranquila.

Después todo se tornó diferente, cuando Heriberto regresaría a la CDMX, ya que dos días antes de viajar, le faltó al respeto a la actriz.

Dos días antes hablamos y me dijo que iba saliendo de una asamblea y seguido me comunicó que había visto una foto mía en Instagram donde tienes las piernas cruzadas y me preguntó a qué hora las abres”, declaró Ivonne.