"Dijo que me joderá la vida": Natália Subtil revela amenaza del padre de su hija; afirma que Bárbara Mori la humilló y manipuló

Ciudad de México.- A pesar de que hace unas semanas Sergio Mayer Mori aseguró ante la prensa que él era un padre responsable con su hija Mila, producto de su relación Natália Subtil, todo indica que las cosas no son así.

De acuerdo a una revista, la modelo contó que la niña tiene varios meses de no ir a la escuela debido a que ni su padre, ni su famosa abuela, Bárbara Mori, han pagado las colegiaturas de la menor.

Y es que según Natália, la reconocida actriz uruguaya está molesta porque no puede ver su nieta cuando ella quiere, ya que esa fue su única condición para hacerse cargo de los gastos escolares de la niña.

Me dijo: 'Yo voy a pagar, pero la veré los días que yo quiera y espero que no me la niegues'… Y todo empezó un día que Mila estaba en el cumpleaños de uno de sus compañeritos y la abuela la quería ver en ese momento… como le dije que en ese momento no era posible, Bárbara me dijo: 'Yo la quiero ver ahora, tráemela', y que no era justo que no se la prestara, eso me pareció una manipulación y querer controlarme", contó la también cantante.

Al respecto de Mayer Mori, Natália contó:

La semana pasada me mandó un whats donde me dice, en pocas palabras, que me va a joder la vida, que no se iba a quedar con los brazos cruzados, que le prohíbo ver a Mila; pero ante los medios dice que sí la ve y que no tiene por qué demostrarlo. Además, me ha escrito anteriormente: ‘Soy un pende... te ofrezco disculpas, quiero estar más presente en la vida de Mila’, y después se desaparece”.

Sergio Mayer Mori y su hija Mila

Por otra parte, en entrevista para el programa Hoy, la brasileña confesó su preocupación ante el momento en que hija le pregunte por el abandono de su padre.

No estoy lista, me da mucho miedo, y no sé cómo contestar todavía. Entonces seguramente voy a tener que ir a un psicólogo y llevarla también, porque no quiero que mi hizo crezca con traumas y miedos por algo así", explicó.

Finalmente, aprovechó para enviarle un contundente mensaje a su ex, manifestando:

Que disfrute su vida, y que encuentre su felicidad, creo que su novia es hermosa, que disfrute el tiempo con ella".