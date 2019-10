Diputado de Sonora anuncia que pertenece a la comunidad LGBT

Hermosillo, Sonora.- Durante la sesión ordinaria realizada en el Congreso de la Unión del Estado de Sonora, el diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Rodolfo Lizárraga Arellano, tomó el uso de la voz para hacer su participación a favor del grupo de la comunidad LGBT que los acompañaba.

Sonora Pride, es el colectivo que se manifestó durante la sesión del congreso, como medida de presión para la aprobación de sus peticiones y a la eterna lucha de ser escuchados para obtener los mismos derechos que los demás ciudadanos.

Una de sus peticiones es reformar la ley para que en Sonora se les permita contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.

De parte de un servidor van a tener todo el apoyo para lo que ustedes pretenden hacer, yo no ocupo casarme, yo ya estoy con una persona de mismo sexo pero no por eso no voy apoyar lo que un grupo como lo llaman minoritario hoy lo pide”, expresó.

El legislador invitó a los demás miembros del congreso para que se aprueba la iniciativa presentada el 17 de mayo del año en curso por el diputado, para que se realice el día estatal contra la ‘homofobia, lesbofobia, transfobia y bisfobia’, dicha iniciativa está en la comisión para la igualdad de género.

Quiero decirles diputadas y diputados que los que están aquí presentes no son vacas, no son becerros, no son perros, no son animales, son seres humanos y están peleando por un derecho y que tan productos son… o tan productivos somos, como hoy abiertamente digo que soy gay y que pertenezco a la comunidad”, manifestó.