Diputados: "Sin estrategia, Guardia Nacional no detendrá la violencia en Sonora"

Hermosillo, Sonora.- "No detendrán los mil 800 elementos de la Guardia Nacional los actos violentos que se viven en Sonora, sino se plantea una estrategia clara para combatir el crimen organizado", aseguran algunos diputados locales del Congreso.

A pesar que David Anaya, secretario de seguridad mencionó que diariamente se trabaja a través de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, y así garantizar la paz como la tranquilidad de los ciudadanos, y parte de estas estrategias involucran a los tres niveles gubernamentales.

María Dolores del Río legisladora de Movimiento Ciudadano, Jesús Montes Piña de Encuentro Social y Gildardo Real de Acción Nacional, coinciden en que no conocen las estrategias pretenden aplicar los organismos gubernamentales y tampoco las que involucran la llegada de la Guardia Nacional.

Por su parte, el coordinador parlamentario de PES, Jesús Alonso Montes Piña, dijo que al ser un plan de reacción y no estratégico el que realizó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la Reunión Estratégica y Agenda Común de Seguridad Pública, con la gobernadora Claudia Pavlovich, alcaldes y titulares de distintas corporaciones de seguridad, podría no funcionar.

Cuando no hay estrategias, no se planea de manera delimitada las acciones que se van aplicar y que los resultados no se pueden medir, solo puedo decir que lo que no se evalúa no se conoce, cuando es una agenda de reacción solo es una apuesta a que el resultado sea positivo”, expresó el pesista.