¿Diputados de Morena están en contra de la revocación de mandato del alcalde de Bácum?

Hermosillo, Sonora.- Gricelda Soto Almada, Norberto Ortega y Héctor Raúl Castelo, diputados de Morena, votaron en contra del dictamen que busca iniciar el proceso de revocación de mandato con el único objetivo de que sea el Cabildo de Bácum quien tome la decisión para que se salvaguarden sus derechos como Gobierno Municipal, aseguraron por medio de un comunicado.

Los tres diputados consideran que deben ser los regidores quienes decidan sobre los aspectos de gobernabilidad y administración al ser solo de su competencia. Soto Almada, propuso que se instale una mesa de mediación entre legisladores y ediles, para escuchar a todos su postura, sin embargo Nitzia Gradías del PRI, asegura que esas mesas de diálogo ya se realizaron.

El morenista, Héctor Raúl Castelo, sostuvo que no avalan ni apoya intereses ajenos a la voluntad de los órganos de gobierno que solo buscan trastocar la autonomía de este o cualquier otro ayuntamiento. Y que no cuentan con la facultad de promover la ingobernabilidad, ni ser árbitros de confrontaciones.

No existe ninguna estrategia desde el Congreso para afectar al municipio. Existe una responsabilidad del Congreso no estamos pintados, lo que me preocupa es que tengan la intención, a lo mejor estoy equivocada, de alargar todo esto para que el presidente municipal que está detenido en Estados Unidos regrese a tomar nuevamente el lugar como presidente”, comentó Dolores del Río, representante de Movimiento Ciudadano.