Diputados proponen que bomberos pasen a formar parte de la plantilla estatal

Hermosillo, Sonora.- Bomberos, socorristas y paramédicos sonorenses podrían verse beneficiados, en dado caso que la gobernadora Claudia Pavlovich, escuche a los legisladores del Congreso del Estado quienes la exhortaron para que los elementos formen parte del organigrama de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Los socorristas con el presupuesto que se les otorga realizan capacitaciones para especializarse más en rescates | Internet

Asimismo, los diputados buscan la manera que el servicio que ejercen los encargados de extinguir incendios sean profesionalizados, y se dejen de ser considerados como voluntarios y sean empleados del gobierno para que perciban prestaciones de ley, sin embargo, el tema va mucho más allá de un cambio de pasar a ser un organismo altruista, que se mantiene de las aportaciones de la ciudadanía, a uno que perciba de la nómina o estructura del Estado.

Una propuesta así se tendría que consensar entre todos los bomberos, para revisar si de la situación que se plantea es lo más conveniente”, manifestó Juan Francisco Matty Ortega, jefe de Departamento de Bomberos en Hermosillo.

Son 38 cuerpos de socorristas que se podrían ver beneficiados con la propuesta, pues según la diputada del Partido Encuentro Social, Leticia Calderón, señaló que en la mayoría de las instancias son conformados por voluntarios y no con empleados, por ende, no perciben un salario como tal, además no cuentan con prestaciones económicas como cualquier trabajador.

Además, proponen que, en el caso de la profesionalización, los bomberos puedan percibir un sueldo mensual entre 12 mil y 15 mil pesos, tres veces más de lo que aproximadamente recaudan actualmente en un suelto neto sin prestaciones ni incentivos, por ello, plantean que se ejerzan bonos y estimulo de ley.

Sin dejar de lado, un seguro de vida para sus familiares en caso de fallecimiento del elemento, durante la prestación del servicio, y que se ejerza el derecho a uso de equipamiento nuevo para realizar sus labores.

Ante esto, Matty Ortega, informó que existen Estados como Guadalajara el organismo forma parte de la plantilla Estatal, mientras que en Coahuila los bomberos son apodados con recursos del Estado para que brinden mejor el servicio.

Por el momento, no podríamos externar una postura sin someter a un análisis de la propuesta, y de conocer la situación general en el Estado”, manifestó el líder de socorristas.

Además, dijo que actualmente para ellos ha funcionado que la dependencia se mantenga con un recurso municipal, pero podría ser que, para otro ayuntamiento, que no cuenta con la aportación como la que se percibe en la capital por parte hermosillenses, funcione ser beneficiados por el Gobierno Estatal.

Y es que según el ejercicio de la auditoría anual del Patronato de Bomberos de Hermosillo A.C., del 2017 registro contribuciones de los capitalinos a través de pagos en Agua de Hermosillo y canje de placas y aportaciones en especies, de los diputados, diversas colectas, redondeos, etcétera.

De lo cual, se cuentan con egreso en uniformes, equipos de protección, herramientas, mantenimiento, capacitaciones, organización y difusión de eventos, seguros de vida, gastos médicos, apoyo a las estaciones, entre un sin fin de gastos, por ello siempre están batallando.

Para finalizar, el jefe de Bomberos, comentó que aunque es una solución que podría funcionar para algunos, se tiene que analizar bien cuales son las necesidades del Estado, pues el no ve como el gobierno de la gobernadora pueda solventar a 72 municipios con un cuerpo de bomberos, porque implica un gran gasto.