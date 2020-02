Disculpa de Cecilia Galliano no convence y recibe nuevos ataques: "Fuera de México"

Ciudad de México.- La conductora y actriz Cecilia Galliano publicó un video en redes sociales donde explica que no fue su intención ofender a nadie y pide disculpas por sus palabras.

No se me caen los anillos por pedir una disculpa si alguien se ofendió; a lo mejor mi humor y mi manera de ser para todos no es igual, les ofrezco una gran disculpa a las personas que se sintieron ofendidas“, finalizó la argentina sin dar más detalles.