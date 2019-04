Divorcio entre padres; un gran problema emocional para los hijos

Ciudad Obregón, Sonora.- Cuando mi madre me preguntó que si con quién me iría si ella se divorciara de mi padre, le contesté que permanecería a su lado. Razoné mi respuesta, a los 8 años de edad, en consideración de que yo no podía dejar sola a mi mamá y que era lo más justo.

Pero la palabra divorcio resonaba en mi cabeza como algo terrible. Pensaba e imaginaba en cómo sería nuestra vida sin mi padre, a quien amaba tanto aunque él tuviera cierto desapego con su familia.

La noticia la recibí en la cochera de mi casa, y en vez de entrar a mi hogar, me subí al techo para pensar en esa situación tan dolorosa que se avecinaba.

No quería que nadie me viera llorar, sentía una profunda tristeza por la posible separación de mis padres. Pensaba en otro hogar, en un empezar de nuevo en otra parte, quizás en otra ciudad.

Lamentablemente, me daba cuenta de los motivos de mi mamá para separarse de mi padre: era infiel (muy evidente), alcohólico aunque pasivo, 'codo' para los gastos del hogar a pesar de que ganaba muy bien, e indiferente.

Esto último era lo que más afectaba a mi afligida madre, quien fue criada para atender un buen hogar, con cierta educación, pero sin ninguna preparación para trabajar. Realmente tenía todo para ser amada, pero mi padre era ‘ojo alegre’.

Pasaban los días y la separación no sucedía. Yo nunca fui una alumna destacada, andaba entre las B y R de la boleta en la primaria, que en aquella época así se calificaba, pero con aquella noticia me concentraba menos y bajé más en calificaciones hasta reprobar algunas materias.

Mis padres nunca se divorciaron. Mi madre aguantó las correrías de mi padre y se quedó con él hasta el final de su existencia.

A mis 40 años, a veces agradezco a mi madre que nunca se haya divorciado de mi padre por no vivir una familia dividida, pero a la vez comprendo lo mucho que sufrió a su lado y que fue muy injusto.

Hoy en día sé de niños y personas adultas que arrastran los efectos de la separación de sus padres. Lamentablemente nada nos prepara para enfrentar esta situación tan dolorosa.

De acuerdo a las estadísticas, el número de divorcios está igual al de los matrimonios.

Se podría decir que el incremento de los divorcios se ha dado en más de un 100 por ciento durante los últimos 20 años, además de que el promedio de durabilidad de un matrimonio es actualmente de tres años”, destaca el psicólogo Sergio Arce Moreno.

Señala que las primeras crisis surgen cuando salen de la etapa de enamoramiento y ante las primeras diferencias con la pareja ya se quieren divorciar, sin pensar en el daño que se pudiera ocasionar a los hijos.

Las rupturas tienen daños colaterales en los niños y dependiendo de la edad es la afectación que reciben.

Los menores de 5 años lo toman de una manera y los de más edad de otra forma, pero todas tienen un gran impacto emocional en ellos”, asegura.

Lo primero que tiene que considerar una pareja para tomar la decisión de separarse es que estén bien seguros del paso que van a dar y posteriormente hablar con ellos para aclarar que ellos no tienen nada que ver con su decisión de separarse.

Hay que esperar un momento en que estén tranquilos y equilibrados, porque de eso va a depender cómo lo va a tomar el niño. Si es posible que los dos estén presentes y hablarlo abiertamente, sin ninguna escena de crisis, llanto o achacamiento de culpas.

En los niños existe un pensamiento que se llama transductivo, en el cual el niño saca conclusiones sin ninguna lógica, por ejemplo, si se están divorciando, asumen que ellos se portaron mal, por lo tanto, es su culpa; o porque son traviesos”, especifica.

El especialista recomienda que los padres resalten mucho la importancia de que no van a dejar de quererlos y que serán mejores papás para sus hijos.

El psicólogo Sergio Arce menciona que es muy importante que el papá o la mamá no hablen mal de su pareja con los hijos, no desahogarse con los hijos, sino con una persona neutral.

Al hacer esto, aumenta más el sentimiento de incertidumbre y culpa, además de que pueden provocar que el menor sienta resentimiento y odio por uno de sus padres, lo cual le traerá más problemas emocionales a futuro.

Tampoco se debe convertir al hijo en un mensajero entre ambos; los padres deben enfrentar sus problemas.

La separación de los padres es un duelo para los hijos, es inevitable que sufran, por eso los padres no deben de perder de vista el bienestar de sus hijos a la hora de tomar esta decisión.

El divorcio es una situación que el hijo no pidió y no es fácil enfrentarlo. Pasan por mucha tristeza y dolor al saber que su papá o mamá solo lo verá una vez a la semana o menos.

No hay que dar por hecho que el niño es fuerte y que se le va a pasar. Los síntomas no se ven en los primeros días. Se pueden poner irritables y comportarse irascibles”, dice.

Por eso los padres deben ser muy vigilantes de sus hijos durante el proceso de divorcio.

Las reacciones emocionales en los hijos no están determinadas. Dependen de un número importante de factores, como la historia del niño y la manera para enfrentarse a la nueva situación que tiene una influencia tremenda en su vida. Como orientación se incluyen algunas de las reacciones que pueden aparecer dependiendo de la edad. Son solamente orientativas.

De tres a cinco años: Se creen culpables por no haber hecho la tarea o no haber comido. Su pensamiento mágico les lleva a tomar responsabilidades tremendamente imaginarias. Temen quedarse solos y abandonados. Hay que recordar que en estas edades los padres constituyen el universo entero de los niños y que la relación en la pareja es el medio en que ellos están cuidados y mantenidos.

Edad más difícil: de 6 a 12 años: Se dan cuenta de que tienen un problema y que duele y no saben cómo reaccionar ante ese dolor. Creen que los padres pueden volver a juntarse y presionan o realizan actos que no llevan más que un sentimiento de fracaso o a problemas adicionales en la pareja.

Los adolescentes experimentan: Miedo, soledad, depresión y culpabilidad. Dudan de su habilidad para casarse o para mantener su relación.