Edwin Luna niega usar los jeans de Kimberly y afirma que le quedan 'pegaditos' porque va al gimnasio

Ciudad de México.- Luego de recibir múltiples críticas por sus entallados jeans, el cantante Edwin Luna respondió a los ataques y detalló la razón por la que los pantalones le quedan tan ‘pegaditos’.

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey compartió un nuevo video en canal de YouTube Mi otro yo para responder a sus haters.

“¿Por qué me quedan así los pantalones?”, preguntó el esposo de Kimberly Flores al mismo tiempo que respondía que él no trata de comprar pantalones ‘pegaditos’ pero sus piernas son las culpables.

Desde que tenía 15 años comencé a hacer mucho ejercicio, por lo que me esforcé, eché muchas ganas para ir al gimnasio. También desde los 8 años me gustaba el folclor, siempre he mantenido mis piernas en ejercicio, mis piernas siempre han estado en condición”.

Edwin detalló que es talla 30 de jeans pero que “ese es el tamaño de mi cintura, pero mis piernas no van de acuerdo con mi cintura, las piernas debería utilizar un pantalón talla 32 o 33, pero me quedarían grandes de la cintura”.

También mostró el polémico pantalón por el que lo compararon con su esposa, asegurando que esta prenda era de mujer, sin embargo, en el video Edwin deja claro que es un jean de hombre.

Aquí se convierte como ustedes dicen, en mallitas, pero es por la pierna, no es que sea de mujer, qué le hago tengo un poquito de chamorro y pierna, así me quedan”.

El cantante quiso dejar claro que no usa los pantalones de Kimberly y para probarlo, intentó ponerse uno de los jeans su esposa.

Este sí es un pantalón de mi mujer, más chiquito, ustedes dijeron que yo uso los pantalones de Kim, vamos a ver si me quedan… imposible que me queden los pantalones de Kim, no me suben”.