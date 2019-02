El Cereso de Obregón usa la danza como herramienta de reinserción social

Ciudad Obregón, Son.- No se imaginan lo que se siente ser único por unos minutos, mientras su vida se desarrolla entre bardas y horarios de listas, cuando se es solo un apellido que se grita ‘presente’ dos veces por día, ahora son todas unas artistas, únicas en todo latinoamerica.

Desde la llegada del proyecto La Letra Escarlata al centro penitenciario de Ciudad Obregón, el arte se ha convertido en una poderosa herramienta para la reinserción, desde la pintura, lectura, y escritura, hasta el teatro, o la danza, esta última, se ha apoderado por completo del área femenil del Cereso.

Más del 60 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en este centro, participan en un grupo de ballet, el cual surgió el año 2017.

Este grupo de baile se hace llamar Tetabiakte, como el guerrero Yaqui, pues estas mujeres se consideran todas unas luchadoras, quienes se encuentran en un constante cambio, pues se encuentran recluidas, pagando por los delitos que cometieron, y cumpliendo un tratamiento para poder reintegrarse a la sociedad.

Fue en el año 2017 cuando Irma Lorenia Padilla, una joven de 23 años, quien se encuentra privada de la libertad en este centro, tuvo la fascinante idea de crear un grupo de danza, pues esa es su pasión.

Al comentarlo con Mara Romero, quien dirige el proyecto cultural de ‘La Letra Escarlarta’, la idea se materializó, Irma se ofreció a dirigir un grupo de mujeres y enseñarles los pasos de danza que ella sabía, ya que antes de entrar al Cereso, la joven participaba en grupos de baile.

La idea de crear un grupo de danza como actividad cultural fue bien recibida por parte de la comunidad femenil del centro, pues más de la mitad de la población se unió.

Recuerdo que en nuestra primer presentación usamos unas faldas negras que nosotras diseñamos y elaboramos, no disponíamos de mucho material, pero eso no nos frenó y salimos muy contentas a bailar, pero ahora tenemos vestuarios muy bonitos”, comenta la joven Irma, quien se siente orgullosa de hacer lo que más le apasiona, y compartirlo con sus compañeras.

Con la práctica y perseverancia de las integrantes, el ballet penitenciario Tetabiakte ha evolucionado bastante, pues todos los días ensayan y perfeccionan sus pasos de baile.

Todos aplauden con gusto cuando ven a este grupo de mujeres interpretar cuadros de bailes típicos, de diferentes Estados, como Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Sonora y Chiapas.

Cabe mencionar, que el ballet Tetabiakte es el único grupo de danza formal integrado por personas privadas de la libertad en todo México y América Latina.

Gracias al coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, el Doctor Ramón Tadeo Gradias, y al Director del Cereso de Cajeme, el Licenciado Julio Maytorena se le ha dado más apoyo a este grupo y a todas las actividades culturales, pues el hecho de que se permitiera que el público en general acudiera a presenciar las actividades que realizan las personas privadas de la libertad, ha sido una gran motivación.

La sonrisa con la que se va la gente después de vernos bailar es algo muy gratificante, y nada es consecuencia, si el destino me puso en este lugar para hacer esto, yo lo acepto, me siento muy bien”, exclama una de las integrantes del ballet, después de presentarse ante el público.

Karina Lizbeth Almada, una muchacha de 21 años de edad, quien se encuentra privada de la libertad desde hace 2 años y 8 meses, y recibió una sentencia de 28 años por homicidio entre parentezco, comenta que participar en el ballet le ha ayudado mucho.

Quiero dar las gracias a Dios por que me ha brindado la oportunidad de tener una nueva vida, algo que yo siempre había querido, yo llegué muy mal aquí al Cereso, con mucha tristeza y coraje conmigo misma, mi vida era un desorden, hoy todo es diferente, me siento una persona diferente, las actividades culturales me han hecho cambiar y descubrir que tengo mucho talento”, comenta la joven, quien es una de las integrante s del ballet Tetabiakte, además es una muy buena escritora.