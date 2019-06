"El Cevce no será requerido en Navojoa pero habrá vigilancia": Seguridad Pública

Navojoa, Sonora.- El comisario de Seguridad Pública Municipal Luis Gerardo Villalobos Hernández, informó que los operativos de decomiso por parte de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce) no serán requeridos en Navojoa, pero mantienen una vigilancia de prevención.

Mientras que por el momento no se ha requerido a Cevce para operar en el municipio, se mantiene un operativo preventivo por parte de los elementos policiales de Navojoa en las entradas de la ciudad, para salvaguardar la integridad de los navojoenses, al investigar autos sospechosos, comentó el funcionario.

Aquí en Navojoa no hay problemas de autos ‘chocolate’ de lujo, es por eso que no se solicitará a Cevce, por lo que no habrá decomisos de autos, siempre y cuando no cometan un acto ilícito, entonces sí serán turnados al Ministerio Público; los navojoenses deben estar tranquilos, estamos haciendo labores de prevención, solamente para la seguridad de las familias, al investigar unidades o conductores ‘sospechosos’, o que estén cometiendo alguna infracción; los policías municipales están facultados para turnarlos al Ministerio en su debido caso”, dijo el comisario.