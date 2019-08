'El Chile' Valenzuela, el boxeador de Navojoa que tiene más de 100 peleas ganadas y sueña con ser campeón mundial

Navojoa, Sonora.- Germán Valenzuela Barrera inició a los ocho años practicando el deporte de los golpes, quería ser campeón mundial. Hoy tiene 20 años, con 13 peleas profesionales, nueve por nocauts, y ‘pinta’ para hacer realidad su sueño.

Este boxeador, se gana la vida en la venta de fruta, en puntos estratégicos como camiones urbanos y rurales, para tener una entrada extra y seguir entrenando. El sueño de ser campeón mundial lo respaldan sus 108 peleas ganadas en nivel amateur.

Germán, 'El Chile', como todo mundo lo conoce, es un talentoso boxeador de peso mini mosca, que puede bajar a ser un peleador letal en los pesos paja.

A su corta edad, su padre que también fue un excelente peleador (excampeón de Guantes de Oro) lo inició en este deporte de las 'narices chatas', viendo en él un potencial que lo llevaría a ser uno de los mejores en este ámbito boxístico local.

El boxeador navojoense con su novia Jazmín Hermosillo

El 'Chile', en su primer entrenamiento, no dudó que este sería su camino en el deporte, si no que fue parte de su vida diaria, entrenando fuertemente con toda la garra y la sed de ser el mejor en su peso, desde su paso por los encordados de lo amateur.

Su familia

Es hijo del matrimonio de Eulogio Valenzuela e Irene Barreras Aguilera, además de ser el menor de cuatro hermanos, Yesenia Carina, Irene Abigail y Selene. Germán ahora está comprometido con su novia Jazmín Hermosillo, está por casarse.

El entrenador

Es pupilo del José 'Rayito' Alonso, entrenando 12 años, con sólo un año interrumpido por la escuela, siendo el parteaguas para debutar como entrenador, aparte de ser su amigo incondicional, fija en él una disciplina muy rigurosa, misma que ocupó el cuando fue dos veces campeón nacional. Germán se ha convertido en uno de sus mejores pupilos.

Sus compañeros

El 'Chile' ha entrenado a lado de grandes boxeadores de Navojoa como el reconocido Gabino 'Flash' Cota, Raúl 'Marisquero' López, Roberto 'Hércules' Valdez, Alberto 'Negrito' Aguilar, Julio César Carrera, entre otros.

Sin duda Germán 'Chile' Valenzuela, es hoy por hoy uno de los mejores boxeadores libra por libra que ha dado esta región.

¿Quién te inició en este deporte del boxeo?

"Mi 'apa', él fue quien me metió a este deporte, y gracias a Dios sigo en él”.

¿Qué es para ti el boxeo?

Para mí es una vida, mi pasión, además que le agarré mucho cariño y respeto, sé que es un deporte agresivo, pero al fin y al cabo es un gran deporte”.

¿Cómo llevas tú disciplina en tu vida diaria?

"Siempre he estado haciendo deporte, desde jugar futbol hasta estar corriendo para tomar más condición, eso me ha llevado a no tener contacto con ninguna droga, ya sea cerveza, cigarros o lo que sea gracias al boxeo”.

¿Tuviste algún otro trabajo aparte de este?

"A la edad de ocho años inicie trabajando en la tienda de Ramón Yépiz, quien me dio la oportunidad de trabajar, además es un muy buen amigo, empecé con él limpiando latas, luego asando carne, y terminé de carnicero, en la misma tienda”.

¿Tienes una meta?

Ser campeón latino en la categoría paja, y luego buscar una oportunidad de pelear en un campeonato de nivel mundial”.

¿Qué piensas de tu entrenador ‘Rayito’ Alonso?

"Primeramente es un gran amigo, como entrenador es para mí muy bueno, excelente, además que es una figura para nosotros los de Navojoa por el ejemplo que nos dio con sus dos campeonatos nacionales”.

¿Cómo vez el boxeo local?

"Casi no lo apoyan, sabiendo que hay mucho talento, comparado a Huatabampo que es más chico, tienen mucha ayuda del Gobierno de ahí, y que aquí haya más boxeadores como que no va, los dejan en el olvido, tienen que aportar más”

¿Tienes algún mensaje para boxeadores locales?