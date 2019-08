¿El Gobierno de Navojoa debe de pagar las reparaciones mecánicas de automovilistas por los baches?

Navojoa, Sonora.- Con las recientes lluvias registradas en la 'Perla del Mayo', un gran número de automovilistas quedaron varados en las calles inundadas, otros más cayeron en zanjas y baches enormes, por lo que algunas de las unidades salieron dañadas.

Según abogados, la ciudadanía tiene el derecho de interponer una denuncia al Ayuntamiento debido a los desperfectos en los vehículos causados por los baches de la ciudad, y no solo eso, ya que estos también pueden ocasionar un accidente, tráfico y un posible retraso en los servicios de emergencia.

¿Quién responde?

Ante esto los navojoenses se preguntan qué hacer en estos casos y quién responderá por los gastos en refacciones, llantas y demás piezas del carro dañadas por el mal estado de las calles en el municipio.

Alonso Vega Gastélum, presidente de la Barra de Abogados de Navojoa, explicó que para la reposición económica por daños a los automóviles se requiere de un trámite engorroso y complicado, pero que si se comprueba la falla producto de los baches, es posible hacerlo.

El procedimiento es muy complicado, primero se tiene que demandar administrativamente al Ayuntamiento, y si ellos señalan que es improcedente el pago, es decir, que no van a pagar, después de la resolución se tendría que ir al Tribunal Superior”, comentó.

El procedimiento

El letrado dijo que los pasos que se deben efectuar ante la negativa del Ayuntamiento a pagar los daños del carro son presentar la denuncia ante el Tribunal en Materia Administrativa del Estado de Sonora.

Detalló más a fondo lo que debe acreditarse con el peritaje, es decir que se tiene que demostrar que las fallas mecánicas ocurridas en el vehículo son consecuencia directa del mal estado de las calles.

Se tiene que comprobar que el automóvil falló por esta causa, ya que en ocasiones podría deberse a que las piezas están en mal estado o viejas, es decir, otros factores, posiblemente la pieza ya iba a fallar de todos modos, a lo mejor el amortiguador del carro ya no funcionaba de varios años y no necesariamente porque calló en el bache se dañó, si no que ya iba a descomponerse”, indicó.