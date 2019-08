'El Güero' Castro confiesa si de verdad está anulado su matrimonio con Angélica Rivera

Ciudad de México.- Hace poco más de una semana el programa Despierta América difundió un video en el que supuestamente José Alberto Castro confiesa que jamás fue anulado su matrimonio con Angélica Rivera y tras el revuelo que causó la grabación, ‘El Güero’ salió a dar la cara.

La polémica revelación causó que muchos confirmaran que la boda eclesiástica entre ‘La Gaviota’ y Enrique Peña Nieto, fue toda una farsa.

Por ello, ‘El Güero’ concedió una entrevista a la revista Quién, en la que confirma si su exmujer seguía casada ante la Iglesia con él.

También pudo contestar al rumor de una reconciliación con la exprimera dama, pues trascendió que se llevan muy bien y que el productor ha sido visto con frecuencia en la casa de ella.

‘El Güero’ también fue cuestionado sobre el posible regreso de Angélica a la pantalla chica y manifestó que él está decidido en apoyarla en lo que se pueda.

En cuanto a la mamá de mis hijas, ella ha comentado eso (sus ganas por actuar de nuevo), yo espero que en un momento dado tome la decisión de cuándo lo hará, no sé si sea pronto o no, pero su regreso a la pantalla no debe ser en un cameo; sería bastante efímero, no lo vería por ese lado, pero ya es su decisión lo que hará en su trabajo”.