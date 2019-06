El ISAF realiza auditoría forense por el caso 'Valegate' en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Una auditoría forense extensiva dentro de las finanzas del Ayuntamiento de Navojoa inició ayer por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), donde se investigarán las razones del desfase de cerca de 1 millón 300 mil pesos en el tema de consumo de combustibles de la administración.

Jesús Guillermo Ruiz Campoy, síndico procurador, reveló que los auditores del ISAF arribaron al edificio municipal para tener una reunión con los regidores miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo, mismos que determinaron el desfalco durante las primeras semanas de la administración y que han encabezado el proceso de denuncia a través de los diferentes organismos de fiscalización.

Reveló que los oficiales del organismo realizarán una auditoría forense a la documentación de Tesorería Municipal y la Secretaría de Programación del Gasto Público, para analizar la situación financiera y esclarecer el desfase de gastos dictaminados por la documentación entre ambas dependencias, en el rubro de gasto de gasolina.

Explicó que será una revisión aún más extensiva de las que se han realizado con anterioridad, por lo que esta acción permitirá esclarecer las interrogantes que la Comisión de Hacienda presentó desde octubre del año pasado al revisar la documentación que se aprobó para el Presupuesto de Egresos 2018 y los registros reales de gasto que fueron presentados por el extesorero Jesús Antonio Covarrubias.

La llegada de una auditoría de esta naturaleza es algo que hemos estado esperando y creemos que es de suma importancia porque, de haber actos o anomalías que se detecten en el proceso, podremos determinar si ese desfase responde a un acto de corrupción”, indicó Ruiz Campoy.

El gasto no se justifica

Tras la declaración de parte del titular del ISAF sobre la aclaración del caso ‘Valegate’, el representante legal aseguró que, si bien se determinó que los vales no fueron pagados por el Ayuntamiento, no se reveló el incremento injustificado en el pago a combustibles que, desde hace nueve meses, fue reportado por las comisiones y del cual autoridades financieras no han dado respuesta.

Ruiz Campoy aseguró que ese es el principal interés que él y el grupo de regidores tiene para dar respuesta a estas investigaciones que pusieron en evidencia a la administración.

La respuesta del ISAF

En días anteriores, el auditor mayor del ISAF, Jesús Ramón Moya Grijalva, reveló que, tras investigaciones de la denuncia interpuesta por el representante legal del municipio, dentro del caso ‘Valegate’, el Ayuntamiento no realizó el pago que el propietario de la gasolinera involucrada solicitaba por la emisión de los vales, según la documentación presentada por Tesorería Municipal, por lo que no se utilizaron recursos de la Comuna y el caso recae en 'un problema entre particulares'.

Reveló que, en el momento de la denuncia, no se inició por una investigación porque el organismo requiere de realizar una auditoría para actuar por las denuncias interpuestas por el Ayuntamiento y el propietario de la gasolinera.