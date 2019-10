El Sistema DIF Navojoa despide a una empleada embarazada, tras festejar su cumpleaños

Navojoa, Sonora.- Sin recibir un argumento sólido que justifique su despido, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) decidió destituir a la subdirectora del CIFA, Lydia Ibarra, a pesar de contar con seis meses de embarazo, situación que podría terminar en demanda para la dependencia, sumando con ello un nuevo escándalo para el Gobierno Municipal.

Lydia Ibarra, la afectada, manifestó que el pasado 30 de septiembre, día de su cumpleaños, fue solicitada por la directora de DIF Municipal, Baudelia Chaparro, quien le indicó que el contrato no se iba a renovar y seria destituida, lo que causo sorpresa, ya que durante su periodo laboral colaboro para mejorar el Centro de Integración de la Familia y el Adolescente (CIFA).

Relató que en todo momento trato de aportar lo mejor hacia la institución, ya que a pesar de estar embarazada trabajaba por largas jornadas, inclusive en una ocasión fue incapacitada, pero con el objetivo de seguir aportando se coordinó para continuar con sus labores.

El argumento que se me dio fue que se eliminaría CIFA, una dependencia por la que se ha luchado durante muchos tiempo, en la que dijo que no era sustentable tenerla, una decisión que manejo ella directamente, ya que en ningún momento se le indico eliminarla”, afirmó.

Lydia Ibarra señaló que nunca se le pidió una opinión con respecto a si era viable o no eliminar CIFA, muchos menos una estadística para dictaminar si era sustentable, por lo que se puede calificar de una mala decisión.

Indicó que la directora nunca analizó el estado en el que se encontraba, ya que con seis meses de embarazo se tenía que ver por la integridad del trabajador y tomarlo en cuenta, valores que DIF siempre ha promovido.

La exfuncionaria apuntó que todo el personal de DIF trabaja bajo presión, y de manera amenazante, ya que la directora siempre les decía que el que no se pusiera la camiseta tendría represalias, pidiendo que compartiéramos la información vía redes sociales tomándolo personal, defendiendo en todo momento los colores de Morena, algo que no debe ser.

Vamos a proceder legalmente , es un caso que es injustificable, mi desempeño laboral era bueno, los resultados ahí están, en vez de hacer que DIF crezca ella los está inhabilitando, no analizaron la decisión y fue un golpe personal, me arruino un buen momento ya que era mi cumpleaños”

Despido Injusto: Regidora

La regidora del PRI, Ayerim Erro, mencionó que el despido fue sin una razón laboral justa, ya que destituirte después de tu fiesta de cumpleaños es tomar una actitud doble moral, algo que no se puede permitir, y menos que venga de una institución como lo es DIF.

La funcionaria dijo que estos actos causan molestia a todos los navojoenses, y deja en evidencia una vez más, el desastre de administración que se tiene, ya que esto es motivo para una demanda más al Ayuntamiento, algo que con justa razón se debe de hacer.

El contrato de Lydia no tenía fecha de vencimiento ya que era empleada de confianza, pero por su embarazo no debió haber procedido, además para protegerse el DIF debió haber ido a la junta de conciliación, acto que no hizo, y ahora vendrán las consecuencias”, concluyó.