El Tesoro Escondido de México: La razón por la que cada mexicano podría recibir hasta 82 mil pesos de una fortuna custodiada

Ciudad de México.- En el extranjero existe una creciente fortuna que es producto de las decisiones de inversión tomadas por el Gobierno mexicano hace más de un siglo y que es capaz de retribuir a cada mexicano hasta 82 mil pesos.

Esa es la atractiva y fascinante historia del Tesoro Escondido de México, un recurso custodiado por bancos extranjeros y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que corresponde a las familias mexicanas y que potencializaría el desarrollo de los pueblos originarios, asegura Mauricio Montijo Lucero.

Mauricio, representante de común y agente liquidador del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo (FMPPA), ha compartido en diversos espacios informativos los detalles de este "patrimonio" que, al haber comenzado como un depósito en la administración de Porfirio Díaz, ahora asciende a la increíble cantidad de 822 billones de pesos.

De acuerdo con el también líder de la tribu Pápagos, Porfirio Díaz hizo un depósito de 50 millones de pesos oro en el extranjero, esto destinado al pago de la Deuda Pública Agraria (DPA) de los pubelos originarios.

Según reportes, Montijo Lucero asegura que después de un siglo de crecimiento, el destino de ese fondo es regresarlo a los mexicanos y así permitir que México avance en su desarrollo.

Según Mauricio, el ingreso mínimo que podría recibir cada mexicano es de entre 47 mil 315 y 82 mil 200 pesos de garantía.

A lo largo de la histora, tiempo en el que el "tesoro" ha ido creciendo, presidentes de México y sus administraciones han intervenido de alguna forma en el tema, sin embargo, hasta el momento el fondo permanece así, algo aparentemente permitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Banxico.

Este es un patrimonio de las familias mexicanas, este es el ahorro de 100 años que iniciaron nuestros bisabuelos al generar la independencia y los visionarios que formalizaron que existiera una patria mexicana. Estos derechos no son un préstamo, no son una dádiva, no es un favor no están haciendo. Es algo que nos corresponde", aseguró Montijo para Grupo Imagen.