El actor Sergio Goyri defiende a Jorge sobre su acusación de posible abuso sexual

Ciudad de México.- Sergio Goyri desfiló por la alfombra roja de la premiación del Festival Comedia en Corto que se realizó en la Ciudad de México, lugar donde no perdió oportunidad para demostrar su apoyo incondicional a Jorge Reynoso, quien recientemente fue señalado de presuntamente abusar de su hijastra cuando esta tenía 10 años de edad.

Me comuniqué con él por el WhatsApp me dice que todo está bien, que sus abogados están muy confiados y que primero Dios todo saldrá bien. No tengo muy bien todo el dato, hemos estado fuera del país, y no tengo bien como está la acusación, yo vi por las redes algo y yo confío en mi amigo, mi compadre Jorge, porque lo conozco de hace 40 y tantos años”.