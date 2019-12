¡El año del amor! Estas 10 parejas de famosos llegaron al altar en 2019

El cantautor británico Ed Sheeran confirmó en julio que había contraído matrimonio con su amada Cherry Seaborn, sin embargo, fue hasta el reciente lanzamiento del video Put It All On Me que reveló que la ceremonia tomó lugar en enero de este año.

Según reportes de julio, el intérprete contrajo matrimonio en la más íntima ceremonia celebrada en Suffolk, Inglaterra, con pocos y cercanos invitados.