El asesino de John Lennon le contó a su mujer sus planes 2 meses antes

Ciudad de México.- Lennon fue asesinado en diciembre de 1980 a manos de Mark David Chapman en la entrada del edificio donde vivía el artista en Nueva York. Chapman confesó el crimen y actualmente se encuentra cumpliendo una sentencia de cadena perpetua.

1 /3 John Lennon y su esposa Yoko Ono | Internet Mark David Chapman, el responsable de la muerte de John Lennon | Internet Mark Capman ha intentado obtener libertad condicional, pero se le ha negado | Internet

El hombre que mató al célebre músico británico John Lennon ha admitido tener "una mente psicópata" y que asesinó al integrante de ‘The Beatles’ porque "quería ser famoso", informa un diario.

"Él (Lennon) salió de su casa y esto es una parte que realmente lamento que haya sucedido. Él salió y yo tenía su álbum con una pluma y le pedí que me firmara el álbum. Se tomó su tiempo. Me preguntó si quería otra cosa. Su esposa había salido con él, estaba esperando en una limusina y eso es algo que a menudo reflexiono sobre cómo era tan decente con un extraño. Firmó el álbum y me lo devolvió, luego entró a la limusina", indicó el recluso.

Ese día, Chapman se alejó al recibir el autógrafo, pero volvió en la noche con una pistola. Cuando Lennon regresó a su casa y pasó junto a Chapman, este sacó el arma y le propinó varios disparos en la espalda.

"Esa es una verdadera mente psicópata: hacia el final, yo diría que la última hora o así, me hable a mí mismo. Hice una oración pidiendo que por favor me ayudara a cambiar esto. No podía hacerlo. Estaba obsesionado con una cosa y que lo estaba haciendo para que yo pudiera ser alguien", confesó el homicida.

“Mi vida cambió dramáticamente esa noche”.

Gloria Hiroko Chapman, esposa del asesino de John Lennon, reveló que su marido Mark Chapman le dijo que iba a asesinar al 'beatle' dos meses antes de cometer el crimen, informa un diario británico.

Gloria, que ahora tiene 67 años, relató que la primera vez que Mark intentó asesinar al músico no pudo realizar su plan porque el amor que sentía por su esposa se lo impidió e insistió en que había tirado el arma que tenía previsto usar. Pero cuando dos meses después la mujer oyó la noticia de que el legendario músico había sido asesinado al lado de su casa en Nueva York, supo de inmediato que Chapman era el responsable.

"Sabía que era Mark. ¿Cómo lo sabía? Dos meses antes, Mark había viajado a Nueva York. Llegó a casa lleno de cicatrices, diciéndome que para hacerse un nombre había planeado matar a Lennon. Pero dijo que mi amor lo había salvado", confiesa la mujer, quien, no obstante, no se preocupó cuando Mark planeó otro viaje a Nueva York. "Dijo que había arrojado el arma en el océano, y yo le creí. Pero me había mentido", lamentó.

La esposa de Chapman describió aquel día, el 8 de diciembre de 1980, como "una de las noches más oscuras de la vida". "Mi vida cambió dramáticamente esa noche (...) Ahora era la señora Mark David Chapman, la esposa de un asesino, y no de cualquier asesino, sino alguien cuya víctima era conocida y querida por millones de personas en todo el mundo", dijo Gloria, que vive en Kailua, Hawái (EU).

La comisión rechazó su solicitud alegando que el crimen fue premeditado con el afán de querer ser famoso. Chapman podrá tener una nueva vista para revisar su caso dentro de dos años: será la décima.

Ahora Gloria espera que después de 38 años tras las rejas su esposo pueda salir de la prisión tras enfrentarse a una audiencia de libertad condicional por décima vez. "No importa cuánto tiempo haya estado Mark en prisión. Yo le esperaré", dijo la mujer.

Ha intentado en repetidas ocasiones obtener la libertad condicional, y en su última vista, ante una comisión del tribunal de evaluación ha descrito con detalle su crimen.