El cajemense, Samuel Almirudis, comparte sus mejores consejos motivacionales y su experiencia de vida

Ciudad Obregón, Sonora.- Con una corta, pero admirable trayectoria como orador motivacional, Samuel Almirudis Peñuñuri de 25 años de edad, ha recorrido gran parte de la República Mexicana, impartiendo sus pláticas, las cuales han alcanzado a miles de jóvenes, física y virtualmente. Samuel Almirudis, orador sonorense | Internet El oriundo de Ciudad Obregón, estudió la licenciatura de Comunicación en Hermosillo, Sonora, para después irse a la ciudad de Guadalajara, donde asegura que "sin querer queriendo", comenzó en el mundo de la motivación personal, ya que, al trabajar en una agencia de redes sociales, tomó la iniciativa de hacer una página en redes sociales, donde hablaría de desarrollo personal, autoestima y relaciones, a través de fotos y videos. Tras su exitoso contenido en Internet, Samuel comenzó a participar en foros educativos, talleres y conferencias en diferentes partes del país. Fue tanto la aceptación con los temas tan importantes que presentaba que actualmente lleva dos años dedicándose de lleno a dar pláticas a lo largo y ancho de México. La inquietud de las personas que se acercaban a él para pedirle a algún consejo, creyendo que Almirudis Peñuñuri era un psicólogo o terapeuta profesional, la sorpresa para ellos fue que Samuel, solo compartía anécdotas personales o aprendizajes de lecturas, ya que sus seguidores comenzaron a admirarlo más por su conocimiento y un gran nivel en la inteligencia emocional.



Samuel Almirudis, no descarta capacitarse aún más, pues agradece la confianza y es consciente de la responsabilidad de los miles de personas que lo siguen en redes sociales.

Realizo el trabajo de un coach, pero solo soy un simple mortal, pues varios de mis consejos son aprendizajes míos, pero no necesariamente tienes que padecer una mala situación para aprender, además, me inspiro mucho de esas historias que la gente me comparte, del perdón, de soltar, de la muerte, de esas cosas que nadie nos habla", comentó Samuel.

El cajemense comentó que uno de sus más grandes logros, fue una invitación que recibió de una cadena de radio en la Ciudad de México, ya que nada lo detenía, lugar donde Samuel tenía amigos, buscaba la manera de conectar para impartir alguna platica o taller, "Si algo creo mucho es que, todos pueden levantarse, no ocupas meterle el pie a nadie más para levantarse, al contrario si tú puedes ayudar y si tú puedes jalar a alguien para que suba y otro te jala, pues que mejor", confesó el orador.

El joven afirmó que no hay más fuerza que lo mueva que el amor.

A mi me mueve el amor, por lo que hago, por mi tiempo, y siempre he dicho, si yo ayudo a que alguien más sane y si a través de mi una persona puede encontrar sus respuestas y cerrar sus heridas, sano yo también, pero mi compromiso es ayudar a través de mis mensajes", comentó el joven.

Samuel aseguró que la mayoría de las personas que están en esta labor lo hacen sin esperar nada a cambio, sin embargo, siempre recibes algo, si lo haces de corazón, porque estar presente en las oraciones de las demás personas no tiene precio.

No hay personas malas, si no personas lastimadas, entonces si yo puedo ayudar a que una o dos personas allá afuera siendo un poco más humano, tu sales ganando, porque cuando tu ayudas a otro recibes una lluvia de bendiciones por eso", afirmó Almirudis.

El orador confesó que lo más bonito de esta labor, es hacer amistades verdaderas, y para lo mejor es cuando se le acercan personas en una conferencia y que le comenten que de alguna forma los ha ayudado, pero existe la otra cara de la moneda, además compartió que lo complicado de esto es que hay cosas que no puedes hacer o que no están en tus manos, ya que no puedes ayudar más de lo que quisieras, pues aseguró que cada individuo debe vivir lo que tiene que vivir para crecer y aprender.

Disfruta tu vida, porque debes estar bien contigo para luego estar bien con los demás", es la frase que Samuel siempre comparte.

El también comunicólogo ha estado en diferentes ciudades de México como, Ciudad Obregón, Hermosillo, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, San Quintín, Ciudad de México.

El sonorense narró una mala experiencia que padeció en un caso de un joven que le escribió en su cuenta de Instagram, para solicitarle ayuda para una amiga que tenía una depresión muy fuerte, sin embargo, Samuel, lee el mensaje muy tarde, pues la joven ya había tomado la decisión de quitarse la vida.

Samuel Almirudis sigue cosechando éxitos en cada lugar donde pisa, ya que su personalidad y carisma son únicos, mismos que le abren puertas en cada área donde se encuentra.