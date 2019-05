'El colmo de las 'fake news': Exministro argentino desmiente ser asesor de AMLO

Ciudad de México.- Recientemente fueron publicadas diversas noticias, difundidas en varios medios locales, donde aseguraban que Axel Kicillof tiene previsto abrir una consultoría política y económica en el adinerado barrio de Polanco de la capital mexicana, y que ya tenía como clientes a la secretaría mexicana de Bienestar y a la de Función Pública.

Además un artículo lo señalaba como futuro asesor del Gobierno mexicano.

Ante esto, el político argentino se pronunció al respecto, en su cuenta de Twitter:

Kicillof, quien fue ministro de Economía y Finanzas de Argentina entre 2013 y 2015, durante el mandato de Cristina Fernández, abundó en el tema:

No conozco Polanco, no conocía a ninguno de los funcionarios mencionados en la nota y no me dedico a la consultoría."