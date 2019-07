El día que Emma Coronel pasó de 'Reina de la Guayaba' a esposa de 'El Chapo' Guzmán

Ciudad de México.- Emma Coronel nació en San Francisco California el 3 de julio de 1989. Saltó a la fama por ser la última esposa del narcotraficante sinaloense Joaquín Guzmán Loera. Su relación es una incógnita en muchos sentidos.

Conoció al 'Chapo' en una fiesta cuando sólo tenía 16 años. El evento fue presuntamente organizado por su padre, Inés Coronel Barrera, quien también está acusado de dedicarse al cultivo de marihuana y amapola.

Coronel dijo en entrevista:

Él estaba bailando con otra muchacha, yo estaba bailando con mi novio y nos encontramos en el centro de la pista. Bien coqueto él me sonrió y al ratito me dijo una persona: ‘que dice el señor que si no quieres bailar con él".