El dúo 'Majó' originario de Navojoa aspira a llegar al FAOT 2019

Navojoa, Sonora.- Un video en redes sociales, una canción y miles de reproducciones llevaron al dúo musical de médicos a los escenarios de un concurso para ganarles con sus interpretaciones a representantes de países como Estados Unidos y Costa Rica.

Julio César Salas y Carolina Coronado López son primos, ambos son médicos generales y en menos de un año han formado un dueto llamado Majó.

Desde enero comenzó la aventura fuera de sus consultorios al viralizarse en redes sociales un video donde aparecen interpretando la canción ‘Vivo por ella’ y posteriormente sus vidas tuvieron un cambio muy significativo, al grado de que tuvieron que subir a un escenario para disputar el primer lugar del Festival de Organización de Talentos Independientes (FOTI).



Carolina y César comparten la medicina como su profesión y la música como su pasión, y juntos buscaron llevar su talento para participar en el FOTI de la Canción 2018.

Carolina cuenta que César la invitó a cantar, por lo que decidieron participar en este concurso, que inició en Ciudad Obregón el pasado 2 de marzo.

César recuerda que su gusto por la música empezó desde que era muy joven y la historia del dueto se dio cuando cantaban juntos en fiestas familiares, hasta ahora que buscan grabar más canciones juntos.

Desde niño me ha gustado cantar y siempre entre nosotros cantábamos, bailábamos y jugábamos; desde muy joven me ha gustado la medicina, pero siempre me quedé con esas ganas de poder cantar y que la gente me conozca y ahora se dio esta oportunidad”.